Vivez-vous dans un passoire thermique ? Les signes révélateurs à ne pas ignorer!

Une passoire thermique est un terme couramment utilisé pour désigner un bâtiment dont l’efficacité énergétique est médiocre. Cela signifie que le logement laisse échapper la chaleur en hiver et absorbe trop de chaleur en été, entraînant une consommation d’énergie excessive.

Sachez d’ailleurs que depuis le 1er janvier 2023, il est interdit de vendre un logement considéré comme passoire thermique.

Pourquoi détecter si votre maison est une passoire thermique ?

Nous vous recommandons d’évaluer si votre maison est une passoire thermique car cela peut impacter le confort de vie, la qualité de l’air intérieur et votre facture énergétique. Une mauvaise performance énergétique peut même nuire à l’environnement, augmentant les émissions de gaz à effet de serre liées à la production d’énergie.

Comment savoir si votre maison est une passoire thermique ?

Evaluez l’isolation thermique de votre habitation

Nous vous conseillons de commencer par examiner la qualité des matériaux isolants utilisés dans les murs, les combles et les planchers, l’état des menuiseries extérieures (fenêtres, portes), les systèmes de ventilation et de chauffage installés dans votre logement, et les ponts thermiques éventuels (espaces où la chaleur s’échappe).

Pour une analyse plus précise, nous vous invitons à faire appel à un professionnel pour réaliser un diagnostic de performance énergétique (DPE), qui prend en compte les consommations d’énergie liées au chauffage, à l’eau chaude sanitaire et à la ventilation.

Comparez votre facture d’énergie avec celle de logements similaires

Si vous constatez que votre facture d’énergie est sensiblement supérieure à celle de logements comparables, sachez que votre maison peut présenter des problèmes d’efficacité énergétique. Dans ce cas, nous vous conseillons de faire appel à un expert pour diagnostiquer précisément la situation.

Comment améliorer l’efficacité énergétique de votre maison ?

Plusieurs solutions sont envisageables pour réduire la consommation d’énergie de votre habitation. Vous pouvez dans un premier temps rénover l’isolation. Sachez qu’améliorer l’isolation des murs, combles et planchers peut réduire significativement les pertes de chaleur et augmenter le confort thermique intérieur.

Pensez aussi à installer des fenêtres double ou triple vitrage. Ces fenêtres limitent les déperditions de chaleur et contribuent à diminuer la facture énergétique. Mettre en place un système de ventilation performant permet à son tour d’améliorer la qualité de l’air intérieur tout en limitant les dépenses relatives au chauffage.

Nous vous recommandons d’opter pour un mode de chauffage économe en énergie. Par exemple, les pompes à chaleur sont de plus en plus prisées pour chauffer les habitations, et ce, tout en réduisant la consommation d’énergie.

Nous vous rappelons en tout cas de solliciter des aides financières pour vos travaux de rénovation énergétique, telles que MaPrimeRénov’ ou l’éco-PTZ (prêt à taux zéro pour l’éco-rénovation).

Pourquoi investir dans l’amélioration de l’efficacité énergétique ?

En investissant dans des solutions visant à améliorer la performance énergétique de votre logement, vous pouvez réaliser d’importantes économies sur le long terme. Cela contribue à valoriser votre bien immobilier, notamment si vous envisagez une vente future ou souhaitez louer votre propriété.

Opter pour des solutions éco-responsables et durables est d’ailleurs bénéfique pour l’environnement et s’inscrit dans la lutte contre le changement climatique.

Que faut-il retenir ?

Déterminer si votre maison est une passoire thermique permet de bien agir en conséquence et d’améliorer ses performances énergétiques. Pour y parvenir, nous vous invitons dans un premier temps à vérifier son isolation et demander un diagnostic complet auprès d’un professionnel.

Par la suite, plusieurs solutions sont disponibles pour optimiser la qualité thermique et diminuer l’empreinte carbone de votre habitation, notamment la rénovation de l’isolation, l’installation de fenêtres performantes et des systèmes de chauffage économiques.

