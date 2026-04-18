Résumé Hebdomadaire : La Semaine Détonante des Kraken et Exploration des Premiers Finfluenceurs Réglementés des Émirats-Unis

Politique des finfluencers et conformité des Émirats Arabes Unis

Les Émirats Arabes Unis (EAU) viennent de devenir le premier pays à réglementer officiellement les influençeurs financiers, avec un registre comprenant désormais 171 « finfluencers » inscrits auprès de l’Autorité des Marchés de Capitaux (CMA). Cette avancée a eu lieu un peu plus d’un an après le lancement du cadre réglementaire applicable.

Incertitudes sur la qualité de la vérification

Une analyse récente de FinanceMagnates.com a révélé des incohérences dans la base de données, soulignant des liens de médias sociaux cassés, mal assortis, voire non fonctionnels. Ces découvertes soulèvent des préoccupations concernant la qualité des contrôles et des normes de vérification. En réponse, la CMA a annoncé qu’elle examinerait « tous les liens disponibles des influençeurs financiers » sans toutefois répondre directement aux anomalies spécifiques relevées.

Malgré ces lacunes, l’initiative a suscité une large participation, incluant des influençeurs affiliés aux régulateurs et des dirigeants de courtiers en CFD, montrant un intérêt croissant pour la conformité. Cependant, ces anomalies compromettent la capacité des utilisateurs à vérifier de manière fiable les finfluencers enregistrés, menaçant ainsi la transparence visée par ce cadre.

Acquisitions dans le secteur financier

Dans le même temps, GBE Brokers a décidé d’acquérir une grande partie de la clientèle et du réseau partenaire du JFD Group, qui opère sous le nom de JFD Brokers. Cet accord, un achat d’actifs, inclut la plupart des comptes clients de JFD et ses relations avec les intermédiaires. GBE Brokers est également en pleine croissance à l’international, renforçant sa présence au Moyen-Orient et en Afrique du Nord avec la création d’un nouveau bureau à Dubaï.

Parallèlement, eToro, le courtier coté au Nasdaq, a annoncé l’acquisition de Zengo, un fournisseur israélien de portefeuilles auto-gérés. Cette opération permet à eToro de renforcer sa stratégie globale d’actifs numériques, notamment sur les marchés de prévisions et le trading décentralisé.

D’autre part, NAGA, une fintech cotée sur Xetra, se concentre sur une croissance axée sur l’intelligence artificielle. L’entreprise a déclaré que cette technologie gère désormais la plupart de son service client par chat sans intervention humaine, ce qui représente une réduction d’environ 20 % du personnel.

Concernant le régulateur polonais, la KNF a infligé une amende de 20 millions de PLN (environ 5,5 millions de dollars) à XTB SA pour des manquements aux règles de MiFID II et de protection des investisseurs.

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