Découvrez comment réduire votre consommation d'eau de moitié !

Temps de lecture : 3 minutes

Face à la nécessité de préserver les ressources en eau et de diminuer nos factures, adopter des gestes écoresponsables au quotidien est fondamental. Voici nos astuces pour réduire significativement votre consommation d’eau.

Optimiser l’utilisation de l’eau dans la salle de bain

La salle de bain est souvent considérée comme le lieu où nous consommons le plus d’eau dans notre habitation. Logique ! Pourtant, vous pouvez facilement réaliser des économies grâce à des gestes simples et des aménagements spécifiques.

Prendre une douche plutôt qu’un bain

Prendre une douche courte permet de dépenser jusqu’à quatre fois moins d’eau qu’un bain. Sachez d’ailleurs qu’une douche moyenne représente environ 60 litres d’eau, contre 200 litres pour un bain. De quoi faire de belles économies tout en faisant plaisir à la nature… L’ADEME vous donne ses conseils aussi dans son guide.

[#Energie] 💧

Comment réduire sa consommation d’eau ? 🤔

➡️ Couper l’#eau pendant que l’on se lave, installer un mousseur, un collecteur d’eau de pluie…

Découvrez les 50 trucs et astuces du guide de l’@ademe 👉https://t.co/EORh1dCMuQ pic.twitter.com/VZ4vlcumkp — ADEME (@ademe) May 14, 2022

Installer un économiseur d’eau sur les robinets et pommeaux de douche

Ces dispositifs permettent de réduire de 50 % la consommation d’eau tout en maintenant la pression. Ils ont également l’avantage d’être peu coûteux et faciles à installer sans avoir besoin de changer toute l’installation sanitaire.

Récupérer et stocker l’eau de pluie

L’utilisation d’un récupérateur d’eau de pluie a de multiples avantages : économies, préservation de l’environnement et utilisation diversifiée… Idéal pour arroser un jardin ou remplir une piscine, ce dispositif permet de réutiliser l’eau de pluie et diminuer notre consommation d’eau potable. Voici ce que dit la loi à ce sujet !

Mais en tirer le meilleur profit, nous vous recommandons de choisir un récupérateur d’eau de pluie adapté à vos besoins (capacité, matériau, forme) et d’installer le récupérateur près des points d’eau ou sur une surface plane pour faciliter la récupération

N’oubliez aussi pas d’entretenir régulièrement votre réservoir en le nettoyant et vérifiant les raccordements. Ce faisant, vous serez sûr de préserver l’efficacité du dispositif.

Rationaliser l’arrosage du jardin

L’arrosage représente une part importante de notre consommation domestique d’eau. Mais vous pouvez réduire cette part en optimisant votre manière d’utiliser l’eau au jardin. Voici quelques bonnes pratiques pour économiser sur votre facture d’eau et prendre soin de l’écologie !

Arroser au bon moment

Sachez que le fait d’arroser tôt le matin ou tard le soir permet de limiter l’évaporation de l’eau et les quantités utilisées. Nous vous conseillons aussi d’éviter d’arroser lorsque le vent souffle fort, car l’eau se disperse et s’évapore davantage.

Opter pour un système d’arrosage économique

Le goutte-à-goutte est un système d’arrosage très économique qui délivre de l’eau directement aux racines des plantes, ce qui aide à éviter le gaspillage. L’utilisation d’un programmateur d’arrosage peut même vous aider à mieux maîtriser la consommation d’eau.

Vous aimeriez aussi : Ces appareils énergivores à débrancher à la maison pour économiser au moins 100 euros sur la facture d’électricité !

Astuces supplémentaires pour économiser l’eau

Nous vous invitons à ne pas laisser couler l’eau lorsque vous vous brossez les dents ou que vous faites la vaisselle. Pensez aussi à utiliser un gobelet pour vous rincer la bouche, et à remplir un bac de lavage pour la vaisselle.

N’oubliez pas de vérifier régulièrement les robinets pour détecter d’éventuelles fuites qui peuvent faire grimper votre facture d’eau. Et investissez dans des équipements électroménagers économes en eau, comme les lave-linge et lave-vaisselle disposant d’un label A+++.

En appliquant ces conseils au quotidien, chacun de nous peut contribuer à la préservation des ressources en eau et réaliser des économies sur ses factures. N’attendez plus et adoptez dès maintenant ces astuces pour réduire de moitié votre consommation d’eau !