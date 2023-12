Une croisière à destination des Bahamas, termine… Au Canada !

Partagez cet article avec vos amis!

Une croisière déroutée en raison du mauvais temps

Les passagers d’une croisière organisée par la compagnie MSC Croisières ont eu une mauvaise surprise lorsqu’ils ont appris que leur navire ne se rendrait pas aux Bahamas, comme prévu initialement. En raison du mauvais temps en Floride et aux Bahamas, la destination de la croisière a été modifiée sans que certains touristes n’aient été prévenus.

Un itinéraire initial vers les balmy Bahamas

Des centaines de passagers avaient réservé cette croisière pour profiter du soleil et de la chaleur des Caraïbes. Parmi eux, Marco, un Français de 46 ans originaire de Montpellier, qui avait prévu ce voyage avec sa famille depuis février. Leur programme était bien rodé : quelques jours à New York pour profiter de l’ambiance de Noël, puis direction les Bahamas pour décompresser sous le soleil.

Des vacances inattendues dans le froid canadien

Mais le rêve des vacances paradisiaques s’est rapidement transformé en cauchemar glacial pour ces croisiéristes. Au lieu de prendre la direction des plages de sable blanc et des eaux turquoise des Bahamas, le bateau de croisière MSC Meravigli a été dérouté vers le Canada. Les passagers non informés du changement d’itinéraire sont arrivés grelottant de froid, vêtus de shorts et de tongs, pensant célébrer le réveillon au chaud.

Un dépaysement total pour les voyageurs surpris

Loin des palmiers et des cocktails tropicaux, les croisiéristes ont dû faire face à des températures largement inférieures à celles attendues. Pourtant, certains ont réussi à prendre cette mésaventure avec humour. “On a cru à une mauvaise blague, mais il n’en était rien”, confie Marco.

Comment se sont-ils adaptés à la situation ?

Achats de dernière minute : Les vacanciers ont dû investir dans des vêtements plus adaptés aux conditions climatiques canadiennes. Exit les maillots de bain, ils ont acheté des pulls, des écharpes et des bonnets pour se protéger du froid.

Les vacanciers ont dû investir dans des vêtements plus adaptés aux conditions climatiques canadiennes. Exit les maillots de bain, ils ont acheté des pulls, des écharpes et des bonnets pour se protéger du froid. Découverte d’activités hivernales : Au lieu de profiter des plages, les croisiéristes ont participé à des activités typiquement hivernales telles que le patinage sur glace et la luge.

Au lieu de profiter des plages, les croisiéristes ont participé à des activités typiquement hivernales telles que le patinage sur glace et la luge. Nouvelles rencontres : Malgré la déception initiale, ces vacances inattendues ont permis aux voyageurs de nouer des liens entre eux et d’échanger sur leur expérience insolite.

Une compensation pour les passagers déçus ?

Certains passagers ont exprimé leur mécontentement auprès de la compagnie MSC Croisières, réclamant une compensation pour ce voyage surprise. La compagnie a indiqué qu’elle étudierait les demandes au cas par cas et prendra des décisions en fonction du contexte.

Un souvenir inoubliable malgré tout

Bien que ces vacances n’aient pas été celles auxquelles ils s’attendaient, les passagers de cette croisière auront sans aucun doute un souvenir inoubliable de ce séjour. Comme quoi, il n’y a pas que les paysages tropicaux qui peuvent offrir une expérience hors du commun !

