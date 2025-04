À la découverte de l’e-Macan aquatique : immersion à bord du Frauscher X Porsche Fantom Air.

Une immersion dans l’univers maritime de Porsche

Le tout nouveau Frauscher X Porsche Fantom Air marie élégance et performance sur l’eau, offrant aux passionnés de vitesse un bateau électrique qui rallie tradition et innovation. Lors d’une récente mise à l’épreuve, les fonctionnalités impressionnantes du navire ont été mises à l’épreuve, révélant les ambitions de Porsche dans le secteur de la navigation.

Performance et technologie

En activant le mode Sport Plus, Florian, représentant de la marque, explique : « La vitesse maximale s’active, atteignant 85 km/h. » Une performance notable pour un bateau de cette catégorie, le Frauscher X Porsche Fantom Air, long de 8,67 mètres, est conçu pour évoluer dans des eaux côtières. Le moteur silencieux et la sensation de glisse sont particulièrement appréciables dans ce modèle destiné à la navigation sportive.

Le poids du navire, de 2,8 tonnes, équilibre sa répartition, offrant ainsi une conduite plus harmonieuse même dans des eaux agitées. Florian précise que ce bateau est plus stable que son homologue à moteur à combustion, ce qui est un avantage indéniable lors de la navigation. Sa puissance de 400 kW et ses 500 Nm facilitent une conduite agréable, adaptée par différentes options comme les modes Docking, Range, Sport et Sport Plus.

Une nouvelle ère pour la navigation

La collaboration entre Porsche et le chantier naval Frauscher n’est pas sans histoire. Porsche est reconnu pour son héritage en matière de motorisation, avec des antécédents marins ancrés dans son histoire, comme les moteurs déjà utilisés dans des modèles emblématiques. Cette transition vers des options électriques répond à une demande croissante de la part des clients, où 80 % d’entre eux seraient prêts à investir dans un bateau électrique de cette marque emblématique.

Au niveau du coût, le prix de départ du Frauscher X Porsche Fantom Air est de 668 423 euros, reflétant son statut de luxe et son équipement haut de gamme, incluant une ancre en acier inoxydable et un système multimédia avancé. Avec une capacité d’accueil de neuf personnes et des zones de repos, ce navire allie confort et performance.

Malgré les défis liés à l’infrastructure de charge, qui est encore en cours de développement, particulièrement pour les eaux intérieures, le Fantom Air représente une avancée significative dans le domaine de la navigation électrique. Cette évolution témoigne des efforts de Porsche pour prolonger son empreinte de luxe au-delà des quatre roues.

