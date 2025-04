Global Payments s’apprête à racheter Worldpay pour 24 milliards de dollars

Expansion de Global Payments dans les services aux commerçants

Global Payments s’engage dans une nouvelle stratégie de développement en acquérant Worldpay pour 24,25 milliards de dollars. Cette initiative s’inscrit dans une transaction complexe impliquant la société de capital-investissement GTCR et l’ancien propriétaire, FIS. Ce changement de cap transforme Global Payments en un acteur majeur des services axés sur les commerçants, consolidant sa position dans le secteur des paiements numériques.

Un marché ciblé à 3 trillions de dollars par an

À travers cette acquisition, Global Payments et Worldpay prévoient de desservir plus de six millions de clients répartis dans 175 pays, avec 94 milliards de transactions représentant un total de 3,7 trillions de dollars par an. Ce mouvement fait suite à la vente de la division des solutions d’émetteur à FIS pour 13,5 milliards de dollars, alors que Global Payments cherche à s’étendre davantage sur un marché de plus en plus concurrentiel, avec des rivaux comme PayPal, Adyen, Stripe, Fiserv et Block.

Le rôle clé de GTCR dans la transition

Avec la cession de sa participation restante dans Worldpay et l’acquisition de l’activité d’émetteur de Global Payments, FIS se recentre sur ses opérations technologiques bancaires. GTCR a été un acteur déterminant dans cette transition, ayant acquis 55 % de Worldpay en 2023 et collaborant avec le PDG Charles Drucker pour amorcer un retournement stratégique. L’entreprise a soutenu des investissements dans la prévention de la fraude, la modernisation des technologies et l’acquisition de nouveaux clients. GTCR recevra une part de 59 % en espèces et 41 % en actions dans ce deal, tout en conservant une participation de 15 % dans la société combinée.

La clôture de cette transaction est attendue pour le premier semestre de 2026, sous réserve des approbations réglementaires nécessaires. La vente de Worldpay et l’activité d’émetteur sont interdépendantes, ce qui signifie que les deux finaliseront simultanément.

Partagez cet article avec vos amis!