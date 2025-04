La révolution portée par l’IA au cœur du Real Madrid

Le monde du football est en train de connaître une transformation silencieuse mais déterminante. En dehors des terrains, les clubs se tournent de plus en plus vers l’intelligence artificielle pour anticiper le marché et optimiser leurs décisions sportives. Parmi les outils les plus avancés dans ce domaine se trouve PLAIER, un système qui s’appuie sur une base de données de plus de 300 000 joueurs issus de plus de 200 pays et qui propose des analyses personnalisées en fonction du style de jeu de chaque équipe.

Des révélations sur les joueurs clés pour le Real Madrid

Après l’élimination du Real Madrid face à Arsenal en Ligue des champions, la discussion s’intensifie autour des changements possibles dans l’effectif. L’outil PLAIER a sélectionné, pour MARCA, les joueurs les plus compatibles avec le système madridien dans cinq positions clés : les arrières latéraux, le milieu de terrain et les ailiers. Les critères retenus prennent en compte la performance individuelle, l’adéquation tactique et la compatibilité avec l’effectif actuel.

« Le système mesure la contribution d’un joueur au succès de l’équipe, analyse son style de jeu et sa position sur le terrain avant de rechercher des profils similaires en termes d’efficacité, de style et de rôle », a déclaré Jan Wendt, PDG et co-fondateur de PLAIER, à MARCA.

Des latéraux offensifs aux révélations prometteuses

En ce qui concerne l’arrière droit, Reece James (Chelsea), Trent Alexander-Arnold (Liverpool) et Josip Stanisic (Bayern) se démarquent. Tous excellent dans leur contribution offensive et leur capacité à générer du danger depuis le flanc, des éléments essentiels pour une équipe nécessitant largeur et précision.

« Alexander-Arnold est excellent dans de nombreuses actions typiques du latéral droit, mais il présente certaines faiblesses dans des aspects tels que les interceptions, les duels aériens ou les un contre un », poursuit Wendt. « Bien que le signer gratuitement ait un sens économique, si Madrid est prête à investir, Reece James est une meilleure option : il a moins de faiblesses et excelle également dans les mêmes indicateurs où TAA brille. »

Dans le registre des milieux, avec Toni Kroos désormais à la retraite, le Real Madrid recherche une continuité, assurée cette saison seulement, par moments, par un Dani Ceballos en forme. Les candidats idéaux pour jouer le rôle d’organisateur avec vision de jeu sont Bruno Fernandes (Manchester United), James Maddison (Tottenham) et Joey Veerman (PSV), tous ayant de notables bilans offensifs et une créativité dans la dernière passe.

« Chaque position a un profil qui reflète quelles actions sont les plus importantes pour ce rôle », explique Wendt. « Kroos était le meilleur dans les actions les plus décisives pour un milieu de terrain. »

Pour le flanc gauche, si jamais un remplaçant pour Vinicius s’avère nécessaire, le système suggère Jeremy Doku (Manchester City), Luis Sinisterra (Bournemouth) et Alejandro Garnacho (Manchester United), tous rapides et axés sur le dribble.

« Remplacer Vinicius serait très difficile », admet Wendt. « Cependant, Doku, Sinisterra et Garnacho sont les plus proches de son profil et des tâches qu’il effectue sur le terrain. »

Technologie au service du talent

L’intelligence artificielle ne remplace pas le regard d’un scout, mais elle accélère les processus et réduit la marge d’erreur. Pour Real Madrid ou tout autre club où chaque signature est minutieusement évaluée, ce type de technologie peut faire la différence.

Voici les noms proposés par l’IA pour résoudre les préoccupations du Real Madrid. À une époque où les algorithmes aident à anticiper le futur, il ne faut pas oublier le présent.