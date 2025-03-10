Sergiño Dest fait un retour poignant sur les terrains après près d’un an d’absence en raison d’une déchirure du ligament croisé.

Au cœur du monde du sport, une déchirure du ligament croisé antérieur (LCA) est considérée comme l’une des blessures les plus dévastatrices. C’est ce qu’a vécu Sergiño Dest, un joueur clé de l’équipe nationale américaine, qui a subi ce coup dur à sa carrière et est absent des terrains depuis début avril 2024. Sa dernière apparition reste un souvenir amer, marquée par une victoire triomphante de 2-0 contre l’équipe nationale du Mexique lors de la Ligue des Nations le 24 mars 2024.

Un Retour Triomphant

Après près d’un an d’absence, Dest a enfin pu retrouver les terrains ce week-end avec le PSV Eindhoven en Eredivisie, l’équipe avec laquelle il a été prêté après son passage à l’AC Milan. Ce retour représente une étape cruciale dans son parcours de réhabilitation. L’été dernier, il a signé en tant qu’agent libre avec PSV, qui a fait preuve d’une patience exceptionnelle durant son processus de guérison. Son retour est sans aucun doute un atout précieux pour la solidité défensive de l’équipe.

Un Parcours Impressionnant

Agé de seulement 24 ans, Dest a déjà joué pour de grands clubs européens, ayant débuté sa carrière à l’Ajax dès son plus jeune âge. Bien qu’il ait été considéré comme un talent sous-exploité, il n’est encore qu’au début de sa carrière. Après une période de rééducation difficile, il a dû réapprendre à marcher. Pourtant, il a réussi à disputer 30 minutes à un niveau élevé aux Pays-Bas contre Heerenveen, ce qui témoigne de sa résilience.

La blessure au genou a été un facteur déterminant dans la signature éventuelle de Dest. Il a signé jusqu’en 2028, mais le PSV Eindhoven n’a pas voulu payer les 11 millions d’euros initiaux proposés. Cependant, en raison de contraintes financières, le FC Barcelone a accepté de le laisser signer gratuitement avec l’équipe néerlandaise, tout en conservant un pourcentage sur une éventuelle vente future, dont le montant reste inconnu.

Dest fait partie d’une génération de joueurs de l’USMNT qui suscite un réel enthousiasme. Parmi ses coéquipiers notables se trouvent Christian Pulisic de l’AC Milan, Timothy Weah, Weston McKennie de la Juventus, et Tyler Adams de Bournemouth. Des défenseurs comme Chris Richards de Crystal Palace, Antonee Robinson de Fulham, et le milieu de terrain Johnny Cardoso de Real Betis, composent également cette équipe prometteuse. Avec l’entraîneur argentin Mauricio Pochettino à la barre, cette génération s’apprête à marquer les esprits et à propulser l’USMNT vers de nouveaux sommets.