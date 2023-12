Les JO vont occasionner près de 150 millions d'euros de pertes

Partagez cet article avec vos amis!

Alors que les Jeux Olympiques de Paris 2024 se rapprochent, un sujet fait grandement parler en France : la perte annoncée par le syndicat du spectacle musical et de variété qui estime que ces jeux vont occasionner près de 150 millions d’euros de pertes dans ce domaine.

L’impact sur les grandes infrastructures de la capitale française

L’une des raisons principales de cette estimation alarmante réside dans la mobilisation de deux lieux emblématiques du divertissement en France : l’AccorArena et le Stade de France.

Ces deux espaces seront réquisitionnés pour accueillir différents événements sportifs durant toute la période des Jeux Olympiques, rendant impossible l’accueil de spectacles dans ces enceintes.

En conséquence, de nombreux concerts et autres représentations prévus dans ces lieux devront être annulés ou reportés, générant une importante perte financière pour les organisateurs et les salles elles-mêmes.

Des solutions possibles pour compenser ces pertes ?

Face à cette situation préoccupante, des solutions pourraient être envisagées afin de soutenir les entreprises impactées et limiter les pertes financières. Parmi les pistes étudiées figure l’utilisation de stades alternatifs pour certains spectacles, bien que cela implique alors une diffusion loin de la capitale et donc un public potentiellement moins large ;

Mais aussi la mise en place d’aides financières spécifiques pour les organisateurs concernés afin de compenser les manques à gagner engendrés par ces annulations ou reports.

Des difficultés également rencontrées pour les plus petites salles parisiennes

Les grandes infrastructures ne sont pas les seules impactées, puisque les salles de spectacle de taille plus réduite connaissent elles aussi des soucis liés aux Jeux Olympiques.

Ces espaces culturels peuvent être contraints de cesser leurs activités durant les jeux en raison des nombreuses restrictions sécuritaires imposées dans la ville et de l’afflux massif de visiteurs qui risque de perturber leur fonctionnement habituel.

Face à cette problématique, le syndicat du spectacle musical et de variété s’interroge sur les moyens mis en œuvre pour venir en aide à ces entreprises qui se retrouvent dans l’incapacité d’exercer leur activité pendant plusieurs semaines.

Des mesures réclamées par le secteur du spectacle

Afin de remédier aux éventuelles difficultés rencontrées par ces acteurs culturels, certaines demandes ont été formulées : notamment une compensation financière pour les directeurs de salle qui seront contraints de suspendre leur programmation afin de respecter les exigences de sécurité.

Mais aussi l’organisation d’événements alternatifs permettant aux salles de continuer à exercer leur activité et aux artistes de se produire, même dans des conditions différentes de celles habituelles.

Un enjeu majeur pour les acteurs concernés

Le défi est immense pour les organisateurs, les salles de spectacle et les artistes eux-mêmes, qui doivent faire face à un contexte inédit et risquent de subir d’importantes conséquences financières liées à ces perturbations. La mobilisation du secteur est essentielle pour obtenir des solutions adaptées et permettre de limiter au maximum les pertes annoncées.

Une problématique à prendre en compte pour l’avenir

Il apparaît également important que cette situation soit prise en considération lors de l’organisation des futurs événements sportifs internationaux, notamment en termes de collaborations entre les différentes parties prenantes, ainsi qu’en matière de soutien et de compensation financière accordée aux entreprises culturelles concernées.

