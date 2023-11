Visiter Paris à pied : découvrez Paris hors des sentiers battus

Découvrez le charme authentique de la Ville Lumière en vous aventurant hors des sentiers touristiques

Paris, avec ses ruelles étroites, ses vestiges historiques et sa richesse culturelle, est une ville qui se prête merveilleusement bien à la découverte à pied. Si les attractions emblématiques telles que la Tour Eiffel, le Louvre ou Montmartre sont incontournables, il existe bien d’autres endroits tout aussi fascinants et moins fréquentés par les hordes touristiques. Dans cet article, nous vous proposons un itinéraire original pour découvrir Paris autrement, en mettant l’accent sur son patrimoine caché, ses lieux insolites et ses trésors méconnus.

Parcours initiatique au cœur des plus belles églises de Paris

Laissez-vous tenter par une promenade entre histoire, architecture et spiritualité

Outre Notre-Dame de Paris, savez-vous que la capitale française abrite de nombreuses autres églises exceptionnelles, qui recèlent des œuvres d’art et des trésors insoupçonnés ? Voici quelques idées de visites pour débuter ce périple spirituel :

– La Basilique Sainte-Clotilde, située dans le 7ème arrondissement, avec sa façade néogothique et son orgue classé monument historique.

– L’église Saint-Eustache, près des Halles, considérée comme l’une des plus belles églises de Paris, avec ses imposantes fresques et un patrimoine artistique remarquable.

– La chapelle Notre-Dame-de-la-Médaille-miraculeuse, dans le 6ème arrondissement, où la Vierge serait apparue en 1830 à Catherine Labouré.

Expérimentez la vie parisienne sur une péniche Airbnb

Découvrez les charmes de la Seine en séjournant dans un logement insolite

Si vous souhaitez vivre une expérience unique et vous immerger pleinement dans la ville, opter pour la location d’un Airbnb péniche à Paris est une excellente idée. Voici trois exemples de ces hébergements flottants qui vous offriront la possibilité de profiter de Paris comme un local :

Maison Péniche bleue sur la Seine : cette charmante péniche bleue offre une vue imprenable sur la Seine et peut accueillir jusqu’à quatre personnes.

Péniche de luxe près de Notre-Dame : située au cœur de Paris, cette péniche spacieuse et luxueuse est parfaite pour un couple à la recherche d’un séjour romantique.

Péniche studio avec terrasse : ce petit studio flottant propose un espace cosy et intimiste, idéal pour un voyageur en solo ou un couple.

Vous pouvez également visiter Paris à pied ou en 2cv avec Parisitour pour vivre une expérience unique.

Déambuler dans le quartier du Marais et ses trésors cachés

Appréciez le charme médiéval de cet incontournable quartier parisien

Le Marais est un véritable bijou architectural, qui abrite plusieurs hôtels particuliers et monuments historiques parmi les plus anciens de Paris. Parmi eux, ne manquez pas de visiter l’Hôtel de Sens, dont la façade cache un détail historique datant de la Révolution de Juillet 1830 : il s’agit d’une imposante boule en pierre fichée dans le mur, vestige d’un projectile lancé lors des trois journées de révolte parisienne qui ont abouti à la prise du pouvoir par Louis-Philippe. Paris est une ville aux mille facettes qui gagne à être explorée en prenant son temps et en sortant des sentiers battus. En choisissant de parcourir la capitale à pied et en privilégiant les lieux méconnus ou insolites, vous aurez ainsi l’occasion de découvrir une autre facette de cette ville emblématique, tout en évitant les foules touristiques.