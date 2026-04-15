Neymar s’emporte contre ses détracteurs alors que les tensions atteignent leur paroxysme.

Dans les semaines récentes, Neymar a fait l’objet de vives discussions concernant son rôle potentiel avec la sélection brésilienne lors de la Coupe du Monde 2026. Aujourd’hui, un nouvel incident suscite l’attention : un échange houleux avec un fan de Santos FC lors de son retour en compétition CONMEBOL.
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Neymar confronte un fan dans les tribunes
La star brésilienne, en quête d’une place dans l’équipe nationale, a fait une entrée remarquée en marquant dès la 4e minute contre l’équipe paraguayenne Deportivo Recoleta.
Cependant, les visiteurs ont réagi pour obtenir un match nul lors de la Copa Sudamericana, laissant Santos FC à la dernière place de son groupe avec seulement un point après deux matchs.
Des tensions après le match
Après le coup de sifflet final, Neymar a été critiqué par des supporters et a riposté : « Quoi, je suis gâté ? Je laisse ma vie sur le terrain, frère. »
Cette réaction illustre la pression qui pèse sur la star de l’équipe nationale brésilienne, qui doit prouver sa forme, sa condition physique et son engagement avant une décision cruciale de Carlo Ancelotti.
Tandis que Neymar pousse pour revenir sur la scène internationale, cet incident souligne sa détermination à performer — non seulement pour Santos FC, mais aussi pour garantir une place à la Coupe du Monde FIFA 2026.
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