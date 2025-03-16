Mbappé propulse le Real Madrid vers la victoire 2-1 contre Villarreal en LaLiga avec un doublé décisif.

Kylian Mbappé a brillé lors de la rencontre contre Villarreal, inscrivant deux buts qui ont permis à Real Madrid de s’imposer 2-1 et de prendre la tête de la Liga avec trois points d’avance. Ce match, marqué par une belle remontée, souligne les capacités exceptionnelles de l’attaquant français.
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Mbappé mène la charge
Mbappé a ouvert le score pour Madrid à la 17e minute, annulant ainsi l’ouverture du score de Juan Foyth pour Villarreal. L’international tricolore a ensuite doublé la mise six minutes plus tard, permettant à son équipe de prendre l’avantage de manière décisive.
Un retournement de situation mémorable
Les difficultés de Mbappé à marquer semble appartenir au passé. Avec ce doublé contre Villarreal, il porte son total de buts en Liga à 20 réalisations, n’étant devancé que par Robert Lewandowski de Barcelone, avec une seule unité d’écart. Au total, il compte 31 buts toutes compétitions confondues depuis son arrivée en provenance du Paris Saint-Germain l’été dernier.
Malgré la défaite, Villarreal a montré un visage offensif, multipliant les offensives avec Alex Baena et Nicolas Pepe qui ont constitué une menace constante. Thibaut Courtois s’est illustré avec plusieurs arrêts décisifs en première période, repoussant les tentatives de Pepe, Ayoze Pérez, et Pape Gueye.
Le coach Carlo Ancelotti a choisi de laisser Vinícius Júnior et Antonio Rudiger sur le banc jusqu’à la dernière demi-heure, procédant à des rotations après le match éprouvant de la Champions League contre Atletico Madrid, qui s’était terminé aux tirs au but.
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