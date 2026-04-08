Les attaquants mexicains explosent et surpassent Haaland et Ronaldo.

En pleine effervescence à quelques jours de la Coupe du Monde 2026, deux attaquants mexicains impressionnent par leurs performances remarquables, surpassant même certains des plus grands noms du football mondial.

Deux Mexicains parmi les meilleurs buteurs du monde

Julián Quiñones réalise une saison exceptionnelle avec Al-Qadisiya, inscrivant 26 buts et se positionnant au deuxième rang de la course au meilleur buteur mondial. Seul Harry Kane (31 buts) fait mieux, en tant que leader actuel du Soulier d’or européen.

Performance d’Armando González avec Chivas

De son côté, Armando González attire également l’attention. L’attaquant des Chivas Guadalajara a atteint 24 buts après avoir marqué un doublé contre Pumas, et se trouve dans le Top 4 mondial.

González a déjà remporté le Soulier d’or de l’Apertura 2025 et a ajouté 12 buts dans le tournoi actuel, menant la course au meilleur buteur de la Liga MX avec encore quatre journées à jouer.

Ce qui rend la domination mexicaine encore plus remarquable, c’est le fait qu’ils ont devancé des joueurs comme Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé, qui sont tous deux à 23 buts, alors que Erling Haaland en compte 22.

La twist surprenante ? Ni Quiñones ni González ne peuvent se vanter d’une place garantie en équipe nationale mexicaine pour la Coupe du Monde. La décision finale appartient entièrement à l’entraîneur Javier Aguirre.