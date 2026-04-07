Club America en déclin : Quel club s’apprête à en prendre les rênes ?

Le Club América, longtemps perçu comme un pilier du football mexicain, traverse une période difficile en ce début de Clausura 2026. Alors que les résultats fluctuants s’accumulent, la dynamique de l’équipe semble s’inverser. Retour sur la situation actuelle des deux géants du football mexicain.

Une équipe en quête de repères

Fort de plusieurs années de succès, le Club América est désormais confronté à des défis majeurs. Avec un total de 18 points après 13 journées, l’équipe occupe la sixième place du classement, révélant une instabilité inquiétante. Le dernier match nul contre Santos (1-1) a laissé les fans dans une ambiance mitigée, tandis que la défaite (1-0) contre Pumas, scellée dans les derniers instants, a mis en lumière un problème récurrent : la difficulté à conclure les rencontres.

Dans le cadre de cette saison, même la victoire (2-0) contre Mazatlán n’a pas réussi à masquer des performances par moments sporadiques plutôt qu’une cohérence sur l’ensemble du match.

Un Chivas revigoré

En revanche, les Chivas, autrefois souvent en quête de résultats, affichent une transformation notable. Avec 31 points et déjà qualifiés pour la Liguilla, l’équipe est non seulement en tête du classement, mais elle prend également de l’élan à chaque rencontre.

Le match écrasant remporté 5-0 contre León est un exemple parmi d’autres de ses performances convaincantes. La victoire 3-2 contre Monterrey en déplacement a prouvé leur aptitude à répondre lors des moments cruciaux, tandis que le succès contre Atlas a renforcé leur connexion avec les supporters.

Lors d’un match nul 2-2 contre Pumas, avec un but égalisateur inscrit dans les dernières minutes, les Chivas ont fait preuve d’une insistance qui leur avait manqué par le passé. C’est ici que le changement devient perceptible.

Des joueurs comme Armando « Hormiga » González incarnent cette dynamique actuelle, tandis que des noms comme Raphaël Veiga apportent leur contribution sans pour autant modifier la dynamique générale du Club América.

Un contraste marqué

Sur le terrain, la différence est tangible. Alors que les Chivas évoluent dans une atmosphère de confiance, le Club América commence à appréhender le doute, dans un tournoi où les écarts se creusent. En 2025, América avait terminé avec 34 points, devançant les Chivas qui en comptaient 29. Aujourd’hui, cette hiérarchie s’est inversée.

Alors que les Chivas surpassent leurs records de la saison précédente, América, avec ses 18 points, semble loin de ce niveau. Le championnat a encore beaucoup à offrir, mais la tendance actuelle est sans équivoque.

Car, ce qui était autrefois le Club América, le maître du jeu, est désormais Chivas qui, pour l’instant, prend les rênes du championnat.