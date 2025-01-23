ROSTRO Déploie l’Accès Direct au Marché et Établit un MD pour le Rôle F&O

ROSTRO Group renforce sa direction avec la nomination de Saul Knapp

Le groupe ROSTRO a annoncé aujourd’hui la nomination de Saul Knapp au poste nouvellement créé de Directeur Général, Futures et Options. Cette promotion interne permettra à Knapp de continuer à exercer ses fonctions de Responsable des Risques de l’entreprise, basé à Londres.

Création d’une nouvelle division pour élargir l’offre de produits

Dans un communiqué de presse partagé avec Finance Magnates, ROSTRO a expliqué que la nouvelle division Futures et Options a été établie pour diversifier ses offres de produits. Par ailleurs, l’entreprise offrira désormais un accès direct au marché (DMA) grâce à des partenariats avec des fournisseurs de systèmes de gestion des ordres tels que TT et CQG. Selon le courtier, le DMA permettra à ses clients d’accéder à des milliers de nouveaux contrats proposés par des opérateurs de marché tels que CME Group, ICE et Eurex.

« Notre expansion dans les futures et options intervient à un moment où nous sommes témoins d’un niveau d’innovation significatif dans le secteur », a déclaré Knapp. « Les bourses elles-mêmes, ainsi que celles impliquées dans les processus de compensation et de règlement, travaillent à rendre leurs produits encore plus accessibles, et nous sommes maintenant prêts à tirer parti des opportunités que cela présente. »

« Nous faciliterons le commerce pour les petites banques, les courtiers et d’autres investisseurs institutionnels qui peuvent bénéficier de notre haut niveau de service à la clientèle, de notre solide bilan et de notre connaissance approfondie des produits », a-t-il ajouté.

Une stratégie visant à renforcer la direction et l’expertise

Knapp a rejoint ROSTRO à la mi-2022 en tant que Directeur des opérations, avant d’assumer par la suite le rôle de Responsable mondial des risques. Avant de rejoindre ROSTRO, il avait occupé le poste de Responsable des risques chez Equiti pendant deux ans. Au cours de sa carrière de trois décennies, il a également travaillé chez Britannia Global Markets, GKFX, Torrovex Trading et de nombreuses autres entreprises.

Parallèlement, ROSTRO a activement renforcé ses équipes, en ajoutant plusieurs experts du secteur au groupe et à ses filiales, Scope Prime et Scope Markets. Parmi les nominations notables chez Scope Prime figurent Andrew Taylor en tant que Responsable de l’APAC et Mirian Rostian en tant que Responsable de l’Asie du Sud-Est. De plus, Gaby Kanj, un professionnel expérimenté comptant plus de trente ans d’expérience, a été recruté pour superviser les opérations dans la région MENA. Plus tôt cette année, Fraser Nelson a rejoint Scope Markets en tant que Responsable mondial du développement commercial.

L’une des recrues marquantes chez Scope Prime est Lochlan White, désormais Directeur commercial. White a fait la transition vers ce rôle après un mandat de 11 ans chez 26 Degrees, une société dirigée par Gavin White en tant que PDG du groupe. Chez 26 Degrees, White a occupé le poste de CCO pour la région EMEA, basé dans le bureau de Chypre.