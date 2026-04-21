XTB Noue un Partenariat Mondial de Deux Ans avec SSC Napoli.

Résumé

La société d’investissement polonaise XTB a annoncé aujourd’hui son partenariat avec le SSC Napoli pour les saisons 2025/2026 et 2026/2027. Ce partenariat élargit le portefeuille de sponsors sportifs d’XTB, qui comprend déjà un large éventail de sports, tout en soulignant l’engagement de la fintech envers la communauté des investisseurs et des fans du club.

XTB : Partenaire Global du SSC Napoli

XTB, l’application d’investissement polonaise, a été désignée comme partenaire global du SSC Napoli pour les deux prochaines saisons, renforçant ainsi sa position dans le domaine du sponsoring sportif. Ce partenariat inclut une visibilité sur les canaux numériques du club, ainsi que lors des événements au stade et des activités pour les fans. Les termes financiers de cet accord n’ont pas été révélés.

Une Percée Stratégique en Italie

Pour célébrer ce lancement, XTB a annoncé offrir une action gratuite aux nouveaux clients italiens s’inscrivant avec le code « BENVENUTO », bien que la valeur de l’action et la durée de cette promotion restent à déterminer. Omar Arnaout, directeur général d’XTB, a déclaré que ce partenariat vise à « cultiver l’esprit d’investissement au sein de la communauté mondiale des fans de Naples ».

Le partenariat revêt également une signification particulière pour XTB, puisque le SSC Napoli jouit d’une solide base de supporters en Pologne, notamment grâce à Piotr Zieliński, un international polonais qui a marqué près de 40 buts au cours de ses huit saisons avec le club.

En entrant sur le marché italien, XTB se positionne dans un contexte concurrentiel où elle fait face à des acteurs majeurs tels qu’Interactive Brokers, Robinhood et eToro. D’une part, le club fait appel à la passion de ses fans en transformant cette communauté en opportunités d’engagement numérique et d’expériences sur le terrain.

Avec une augmentation de 69,6 % de ses dépenses de marketing en 2025, XTB aspire à élargir son empreinte mondiale dans le secteur du trading et du sponsoring. L’accord avec le SSC Napoli s’inscrit donc dans une stratégie plus vaste d’internationalisation et de diversification des investissements sportifs.