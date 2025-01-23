Manchester City aux portes de l’élimination en Ligue des champions après sa défaite contre le PSG.

Le Paris Saint-Germain a réalisé une performance impressionnante en Ligue des Champions, surmontant un retard de 2-0 pour s’imposer finalement 4-2 contre Manchester City, lors d’un match décisif mercredi. Cette victoire permet à Paris de sortir de la zone d’élimination et d’accroître ses chances de progression dans la compétition.
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Une remontée spectaculaire du PSG
Malgré l’absence de son attaquant vedette, Kylian Mbappé, le PSG a montré qu’il pouvait briller sur la scène européenne. La rencontre a débuté difficilement pour les Parisiens, qui se sont retrouvés menés 2-0. Cependant, en seconde période, l’équipe a su redresser la situation avec une série de buts impressionnants.
Des buteurs variés au sein du collectif
Le nouvel agencement de l’attaque parisienne a porté ses fruits, avec quatre joueurs différents marquant lors de cette rencontre. L’ailier Bradley Barcola a inscrit un but et offert une passe décisive à son compatriote Ousmane Dembélé. Joao Neves a également contribué avec une tête avant que Gonçalo Ramos ne scelle le sort du match en ajoutant un quatrième but dans le temps additionnel.
Avec cette victoire, le PSG sort de la zone éliminatoire de cette nouvelle phase de la compétition. Ce match a également mis en lumière la capacité de l’équipe à se réinventer à l’absence de son buteur phare, qui a quitté le club pour le Real Madrid en fin de saison.
Le coach parisien, Luis Enrique, avait prévenu avant de confronter City que la clé d’une attaque réussie résidait dans le jeu collectif. Ce match pourrait marquer un tournant dans la saison du PSG, insistant sur l’importance d’une équipe unie face aux défis de la Ligue des Champions.
En célébrant avec des supporters après le coup de sifflet final, les joueurs parisiens ont prouvé qu’ils pouvaient surmonter l’adversité, et cela sans leur attaquant vedette. Peut-être que la perte de Mbappé ne sera pas aussi dommageable qu’il n’y paraît.
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