L’impact des tarifs douaniers de Donald Trump sur le Bitcoin : des experts prévoient une envolée du BTC à 150 000 $

Préparation à un Impact Économique : Les Marchés Financiers en Attente

Alors que l’administration Trump s’apprête à dévoiler sa stratégie tarifaire lors de ce qui est dénommé « Journée de la Libération », les marchés financiers se préparent à un impact indéniable. Les cryptomonnaies telles que le Bitcoin (BTC) se retrouvent au cœur de cette incertitude.

Détails de la Stratégie Tarifaire

La politique, qui sera présentée plus tard dans la journée (mercredi) à 22 h CET, devrait inclure des tarifs réciproques visant 15 pays, parmi lesquels la Chine, le Canada et le Mexique, qui ont imposé des droits de douane sur les biens américains. Alors que Wall Street craint les conséquences économiques de ces mesures, les analystes sont partagés sur ce que cela signifie pour le Bitcoin, l’actif numérique le plus important au monde. Après avoir atteint près de 110 000 $ plus tôt cette année, le prix du Bitcoin a chuté à 84 327 $ ce matin, enregistrant une hausse de 1 % au cours des dernières 24 heures.

Les Tarifs et l’Appétit pour le Risque

L’introduction de ces tarifs—a des taxes sur les biens importés—suscite des préoccupations quant à un ralentissement économique mondial, poussant les investisseurs à se retirer des actifs jugés risqués, y compris les cryptomonnaies. Ce changement a approfondi la corrélation entre les marchés crypto et les instruments financiers traditionnels tels que les actions et les obligations, qui subissent également des turbulences. En revanche, l’or a connu une hausse de 18 % depuis le début de l’année, affirmant son statut d’actif refuge privilégié en cette période incertaine.

Une Lueur d’Espoir pour le Bitcoin ?

Malgré les vents contraires immédiats, certains experts soutiennent que la politique tarifaire de Trump pourrait éventuellement renforcer l’attrait à long terme du Bitcoin. Omid Malekan, professeur associé à la Columbia Business School, suggère que la cryptomonnaie pourrait émerger comme une alternative viable aux refuges traditionnels comme l’or. Il évoque l’idée que les tarifs pourraient éroder la domination du dollar dans le commerce mondial, créant un espace pour des actifs non souverains comme le Bitcoin.

Analyse Technique et Prévisions de Prix

La récente hausse des retraits de Bitcoin pourrait préparer le terrain pour des mouvements de prix significatifs, selon une nouvelle analyse du chercheur en blockchain, Dr. Kirill Kretov. Son étude révèle un modèle de réduction de liquidité similaire aux conditions qui ont précédé le bull run de 2020-2021. Bien que certaines conditions puissent théoriquement soutenir un prix du Bitcoin à 150 000 $, Kretov met en garde que de tels mouvements dans des environnements à faible liquidité pourraient manquer de stabilité.

Conclusion : Vers une Observation Attentive

Pour le moment, la communauté crypto observe attentivement la formation de la politique tarifaire de Trump. Bien que l’horizon immédiat reste nuageux, la possibilité que le Bitcoin émerge en tant que couverture contre un système financier mondial fragmenté offre une lueur d’espoir.

