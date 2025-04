Le Gouverneur de la RBA dénonce les actions des régulateurs : une véritable déception pour tous

Contexte et Réactions des Régulateurs Australiens

Les régulateurs financiers australiens ont récemment pris des mesures sans précédent contre la Bourse australienne (ASX) suite à un échec opérationnel majeur de son système de règlement CHESS, suscitant des inquiétudes croissantes concernant les capacités de gestion des risques de l’opérateur boursier.

RBA et ASIC Dégradent ASX Suite à l’Échec du Système CHESS

La Banque de Réserve d’Australie (RBA) a abaissé son évaluation de la conformité d’ASX Clear et d’ASX Settlement aux normes de « risque opérationnel » de « partiellement observé » à « non observé », marquant la première fois qu’une telle réévaluation est effectuée en dehors du cycle annuel habituel. Cette notation indique des problèmes graves nécessitant une action immédiate.

Simultanément, la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a ordonné à l’ASX de faire appel à un expert indépendant pour réaliser un examen technique complet de la plateforme CHESS, qui gère le règlement et le clearing du marché boursier australien.

« Nos actions soulignent nos préoccupations de plus en plus profondes concernant la gestion par l’ASX du système CHESS, et nous continuerons à envisager d’autres actions », a commenté Joe Longo, président de l’ASIC. « Il est préoccupant que ces risques se soient matérialisés lors de cet incident majeur. »

La Montée des Inquiétudes Réglementaires Après l’Échec de Décembre

Ces actions réglementaires font suite à un échec de règlement par lot CHESS survenu le 20 décembre 2024, qui a perturbé le marché boursier australien. Les deux régulateurs ont exprimé des « préoccupations profondes » au sujet de la gestion des risques opérationnels par l’ASX et de sa réponse à l’incident.

« Il est profondément décevant que les régulateurs doivent aujourd’hui prendre ces mesures. Mais elles sont nécessaires », a commenté la gouverneure de la RBA, Michele Bullock. « L’ASX gère une infrastructure critique qui joue un rôle central dans le système financier. La gestion des risques opérationnels par l’ASX est une préoccupation pour le personnel de la RBA et le Conseil du système de paiements depuis un certain temps. »

Examen Technique pour Résoudre les Problèmes Systémiques

L’examen technique mandaté examinera plusieurs aspects du système CHESS, notamment :

Architecture technique et qualité du code

Fiabilité et évolutivité de l’infrastructure

Ressources et capacités du personnel

Pratiques et processus de livraison technique

Observabilité du système et gestion des changements

Dispositions de soutien des tiers

ASX doit nommer un expert approuvé dans un délai de 42 jours, avec un rapport intermédiaire prévu dans les 90 jours suivant la nomination et un rapport final 60 jours plus tard. Une version expurgée du rapport final sera rendue publique.

Perspectives d’Actions Réglementaires Supplémentaires

Les régulateurs ont averti qu’ils sont prêts à prendre des mesures supplémentaires si l’ASX ne parvient pas à traiter les problèmes de manière rapide, utilisant potentiellement de nouveaux pouvoirs accordés dans le cadre des réformes de l’infrastructure des marchés financiers mises en œuvre en septembre 2024. L’incident a soulevé des questions concernant la capacité de l’ASX à maintenir le système CHESS actuel de manière fiable jusqu’à ce que son remplaçant soit mis en œuvre. L’ASX avait précédemment accordé un engagement public à la RBA en décembre 2022 concernant la poursuite de l’exploitation du système.

