Jusqu’où le prix de l’or peut-il grimper ? UBP renforce ses positions dans les métaux précieux et maintient sa prévision de 6 000 $ pour 2026.

Analyse du marché de l’or : tensions géopolitiques et prévisions des prix en 2026

Le marché de l’or connaît des fluctuations significatives, alimentées par des développements géopolitiques et des indicateurs économiques. Alors que le métal précieux continue de faire face à des défis, des institutions financières réajustent leurs stratégies d’investissement, signalant une période potentiellement volatile pour cet actif traditionnel.

Le prix de l’or oscille après des turbulences diplomatiques

L’or s’échangeait à 4 733 $ l’once le lundi 13 avril 2026, enregistrant une baisse de 0,3 % après l’échec des pourparlers de paix entre les États-Unis et l’Iran. Washington a également annoncé un blocus du détroit d’Ormuz, poussant le métal précieux à rester environ 15 % en dessous de son sommet historique de 5 595 $ atteint le 29 janvier. Les échanges se réalisent dans une fourchette définie entre 4 300 $ et 5 600 $, depuis le début du conflit avec l’Iran le 28 février.

UBP réévalue son approche face à la demande d’or

Union Bancaire Privée, qui gère environ 184,5 milliards CHF (233 milliards $) d’actifs, commence à rétablir son exposition à l’or dans les portefeuilles de ses clients après une réduction drastique pendant le déclin lié à la guerre en Iran. Selon des informations de Bloomberg, les positions en or sont désormais revenues à environ 6 % de ces portefeuilles, avec une prévision d’atteindre 6 000 $ l’once d’ici la fin de l’année.

Dans une interview accordée à Bloomberg, Paras Gupta, responsable de la gestion de portefeuille discrétionnaire en Asie chez UBP, a déclaré : « Nous avons pris les premières mesures pour reconstruire nos portefeuilles d’or après la purge de positions unilatérales. » Il a noté que la demande structurelle, incluant les achats des banques centrales et les inquiétudes liées aux déficits fiscaux, reste solide.

Les investisseurs se tournent vers l’or, malgré un risque inflationniste croissant, avec des prix de l’énergie en hausse qui pourraient affecter négativement cet actif traditionnel. Une étude d’UBS prédit que les prix du pétrole, stabilisés entre 80 et 85 $ le baril, pourraient rapidement renvoyer les prix de l’or au-dessus de 5 000 $ l’once.