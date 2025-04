Le Prix au Comptant de l’Or Frôle un Nouveau Sommet à 3 400 $ : Quel Est le Tarif Actuel de l’Or au Stade du Marché ?

Analyse du Marché de l’Or : Avril 2025

Le marché de l’or a atteint des sommets inégalés en avril 2025, avec un prix au comptant s’élevant à 3 395,84 $ l’once troy ce lundi 21 avril 2025. Cette hausse de 29,38 % depuis le début de l’année met en avant la performance exceptionnelle de l’or en tant qu’actif refuge durant les périodes d’incertitude économique. Cet article examine le prix actuel de l’or, les facteurs influençant son mouvement et les éléments à prendre en considération pour les investisseurs.

Qu’est-ce que le prix au comptant de l’or ?

Le prix au comptant de l’or désigne le prix actuel du marché pour une once troy d’or 24 carats, destiné à une livraison immédiate. Ce tarif sert de référence pour la fixation des prix de l’or dans le monde entier, et il fluctue en permanence au gré de divers facteurs, allant de la demande d’actifs refuges à la spéculation sur le marché à terme. Le prix au comptant est la base sur laquelle reposent tous les prix des lingots, pièces et barres d’or.

Lorsque l’on parle du prix de l’or, il s’agit généralement du prix au comptant. Ce dernier est déterminé par un processus complexe impliquant des transactions de gré à gré, des marchés à terme et des enchères électroniques entre des institutions financières majeures. La formule « Prix au comptant + prime = Prix au détail » détermine ce que les consommateurs paient effectivement lors de l’achat d’or.

Prix au comptant de l’or en direct et performance récente

Le prix au comptant de l’or montre une dynamique remarquable lors des sessions de trading récentes. En effet, le graphique des prix de l’or révèle une volatilité significative tout au long du mois d’avril 2025. Le 2 avril, les contrats à terme sur l’or pour livraison en avril ont clôturé à un niveau record de 3 139,90 $ l’once troy, affichant une hausse de 19 % par rapport à l’année précédente. Cependant, cette tendance à la hausse a connu une légère correction, avec un prix de l’or s’établissant à 3 113,89 $ le 4 avril, soit une baisse de 1,54 % par rapport à la clôture précédente.

Le prix actuel de l’or représente une augmentation fulgurante de 45,41 % par rapport à la même période l’an dernier, témoignant de la performance exceptionnelle de l’or à la fois comme réserve de valeur et comme véhicule d’investissement.

« La dynamique est soutenue par trois moteurs essentiels : des attentes croissantes selon lesquelles la Réserve fédérale va bientôt passer à un assouplissement monétaire, l’intensification des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, et les risques géopolitiques persistants, en particulier alors que les efforts de paix entre la Russie et l’Ukraine restent au point mort », a déclaré Linh Tran, analyste de marché chez XS.com.

Facteurs influençant le prix au comptant de l’or

Les tensions commerciales et les facteurs géopolitiques

La récente flambée des prix de l’or est largement attribuée à l’escalade des tensions commerciales mondiales. Au début d’avril 2025, le président Trump a annoncé des tarifs significatifs sur les importations, dont un tarif de 25 % sur les véhicules importés. La Chine a réagi par des mesures de rétorsion, imposant des droits supplémentaires allant jusqu’à 34 % sur les marchandises américaines. Ces actions ont accentué les craintes d’une récession mondiale, incitant les investisseurs à se tourner vers des actifs refuges tels que l’or.

L’indice d’incertitude des politiques économiques a atteint un niveau record en 40 ans après l’imposition de tarifs par les États-Unis sur le Canada, le Mexique et la Chine. De plus, les relations tendues avec les alliés de l’OTAN et les changements dans les alliances mondiales suscitent des préoccupations quant à la stabilité économique, poussant davantage d’investisseurs à rechercher l’or comme actif refuge.

Conclusion : Perspectives de prix de l’or et considérations d’investissement

Le prix au comptant de l’or a démontré une force exceptionnelle en 2025, avec des prix ayant augmenté de 29,38 % depuis le début de l’année. Cette performance reflète l’attrait durable de l’or en tant qu’actif refuge en période d’incertitude économique et de tension géopolitique.

Pour les investisseurs en or envisageant des investissements à long terme, les tendances actuelles suggèrent une solidité continue sur le marché. Qu’il s’agisse de lingots physiques, d’ETF sur l’or ou d’autres investissements liés à l’or, comprendre les facteurs qui influencent le prix au comptant de l’or est essentiel pour prendre des décisions d’investissement éclairées.

Partagez cet article avec vos amis!