Devexperts vous invite à délaisser Discord et Telegram : optez plutôt pour Devexa Chat !

Introduction

Devexperts a lancé une nouvelle fonctionnalité communautaire pour son assistant de trading basé sur l’IA, Devexa. Cette innovation permet aux courtiers de créer des environnements sociaux sécurisés, où les traders peuvent interagir sans quitter leurs plateformes de trading.

Une plateforme intégrée pour le trading et la discussion

Cette nouvelle fonctionnalité vise à maintenir l’engagement des traders au sein des écosystèmes des courtiers, évitant ainsi les migrations vers des plateformes externes comme Discord ou Telegram pour les discussions sur le marché.

Une solution innovante, Devexa permet aux traders d’échanger des idées d’investissement et de discuter des mouvements du marché dans un environnement contrôlé, vérifié par leur courtier. Cela répond aux préoccupations de sécurité souvent évoquées sur les plateformes de communication tierces.

Cette initiative représente une stratégie claire pour retenir les traders directement sur la plateforme, tout en tentant de capter une part d’un marché immense dominé par des applications de communication populaires qui rassemblent des centaines de milliers, voire des millions, d’enthousiastes de l’investissement.

Des bénéfices pour les courtiers

« La nouvelle fonctionnalité communautaire de Devexa permettra aux courtiers d’offrir aux traders l’opportunité d’interagir et de créer des communautés, avec de nombreux avantages clés, » a déclaré Jon Light, responsable de la plateforme OTC chez Devexperts. « La sécurité des interactions est amplifiée pour ceux qui utilisent la fonctionnalité communautaire de Devexa, comparativement à d’autres plateformes de communication populaires. »

Devexperts affirme que cette fonctionnalité crée un espace sécurisé exclusivement réservé aux clients d’un courtier. Les traders peuvent partager des analyses sous plusieurs formats, y compris des messages vocaux, des vidéos, des PDF et du texte.

La société souligne le danger des forums publics, souvent peuplés de « fraudeurs, concurrents et utilisateurs non vérifiés » qui peuvent influencer la qualité des discussions sur le trading. Un emploi courant de Telegram, en plus de WhatsApp, est qu’ils sont souvent les plateformes où les traders perdent le plus d’argent à cause d’escroqueries. Une enquête conjointe menée par Finance Magnates et FXStreet l’année dernière a révélé que ce problème touche jusqu’à 60% des traders utilisant ces plateformes.

Pour les courtiers, cet outil offre des avantages en termes de rétention, en gardant les utilisateurs engagés au sein de leurs plateformes plutôt que de les perdre au profit de sites sociaux externes. La fonctionnalité permet également une surveillance de la conformité des discussions, un point que les courtiers ne peuvent pas garantir lorsque les clients utilisent des plateformes tierces.

Au-delà des capacités de communication de base, les courtiers peuvent mettre en œuvre des outils d’engagement spécialisés via Devexa, incluant des fils d’événements en temps réel, des sessions d’analyse collaborative, des sessions de questions-réponses en direct et des compétitions communautaires.

Fondée en 2002, Devexperts développe des logiciels pour les marchés financiers, avec sa plateforme phare DXtrade servant divers établissements financiers. La société emploie plus de 800 ingénieurs à travers des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie.