La Nouvelle Crypto de l’Icône du Football Ronaldinho Fait Sensation sur le Marché

Ronaldinho Se Lance Dans Le Monde des Cryptomonnaies

Ronaldinho Gaúcho, l’icône brésilienne du football, fait ses débuts sur le marché des cryptomonnaies avec le lancement de sa nouvelle meme coin, Star10 (STAR10). Ce lancement, qui a suscité une forte volatilité ce lundi, soulève des interrogations quant à sa structure et à ses risques associés.

Un Lancement Prometteur Déclenche des Inquiétudes

Le 3 mars, Ronaldinho a présenté Star10 sur la BNB Chain, promettant des avantages exclusifs pour les détenteurs tels que des objets de collection signés et un accès à son agent virtuel. Sur X, l’ancienne star du football a partagé : “Mon nouveau et UNIQUE TOKEN OFFICIEL est ICI ! Il est temps de célébrer la grandeur, la passion et cet esprit légendaire qui ne s’est JAMAIS estompé. Les légendes ne naissent pas… ELLES SE FORGENT. Et VOUS pouvez choisir d’en faire partie. Procurez-vous votre $STAR10 MAINTENANT.”

Une Montée Fulgurante et des Interrogations Émergentes

La cryptomonnaie a rapidement pris de l’ampleur, atteignant un plafond de 31 millions de dollars de capitalisation boursière, avant de redescendre à 16 millions, selon les données de CoinGecko. Malgré cet engouement, la structure du projet suscite des préoccupations. En effet, 35% de l’offre totale serait allouée à des initiés, 20% au joueur lui-même, et 15% à l’équipe de développement.

Des Soutiens Célébrités Sous Surveillance

Cette configuration de propriété a éveillé des craintes quant à une éventuelle manipulation de marché, surtout après des incidents antérieurs comme l’effondrement de 4 milliards de dollars de Libra (LIBRA), une autre meme coin soutenue par le président argentin Javier Milei. Ce dernier avait vu sa valeur plonger de 94% après que des initiés aient retiré 107 millions de dollars de liquidités peu après son lancement, selon Cointelegraph.

Avec la montée des cryptomonnaies soutenues par des célébrités, les experts du secteur incitent les investisseurs à faire preuve de prudence. Le marché plus large des meme coins continue de faire face à un examen minutieux.

Bien que la renonciation de Ronaldinho à la propriété du token atténue certaines préoccupations, la forte allocation à des insiders et l’historique des projets soutenus par des célébrités échoués laissent les investisseurs sur leurs gardes. L’avenir de Star10 reste incertain, laissant planer le doute sur sa capacité à maintenir son élan initial ou à connaître le même sort que d’autres projets crypto de haut profil.