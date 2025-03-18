Acuity Trading et interop.io s’associent pour révolutionner l’accès aux données financières

Collaboration Innovante entre Acuity Trading et interop.io

Dans un mouvement stratégique visant à améliorer l’intégration des données financières, Acuity Trading s’est associé à interop.io. Cette collaboration permettra aux utilisateurs d’intégrer des analyses alimentées par l’IA dans leurs flux de travail existants.

Un Écosystème Financier Connecté

Acuity Trading, une entreprise de technologie financière spécialisée dans l’analyse de sentiment et l’intelligence de marché, a établi un partenariat avec interop.io, un expert de l’intégration d’applications financières via son cadre FDC3. Ce partenariat vise à améliorer l’accès aux données de marché essentielles pour les traders, courtiers et institutions, leur permettant ainsi de prendre des décisions plus éclairées. En intégrant la suite d’outils analytiques d’Acuity dans l’écosystème d’interopérabilité d’interop.io, les professionnels financiers pourront accéder à des insights en temps réel sans perturber leurs systèmes existants.

Selon l’entreprise, l’un des plus grands défis de l’industrie financière est l’intégration de vastes quantités de données de marché provenant de différentes sources. Les méthodes traditionnelles impliquent souvent des processus coûteux et chronophages. L’intégration d’Acuity Trading avec interop.io résout ce problème en permettant un accès fluide à des données alternatives, à des analyses techniques et à des informations sur les événements d’entreprise.

Élargissement des Capacités de Données Financières

La collaboration entre Acuity Trading et interop.io va au-delà d’une simple intégration. L’entreprise a indiqué que ce partenariat s’inscrit dans un changement plus large de l’industrie vers des technologies modulaires basées sur des API. L’initiative vise à renforcer un paysage fintech plus connecté en soutenant les standards FDC3 et en garantissant que les données financières circulent librement entre les plateformes avec un minimum de friction.

Cette collaboration marque le début d’une vision plus large pour les deux entreprises. Les futures expansions pourraient inclure l’intégration d’outils supplémentaires d’Acuity Trading, tels que des courriels et des messageries instantanées, pour améliorer davantage les capacités de partage des données financières.

Plus tôt cette année, Acuity Trading a collaboré avec Aquariux Fintech pour intégrer son outil AnalysisIQ dans la plateforme AQX Trader. Cette collaboration vise à fournir aux traders de détail un accès aux signaux de trading basés sur le sentiment d’Acuity dans l’interface d’AQX Trader.

« Les traders de détail ont longtemps rencontré des difficultés à transformer l’analyse technique en opportunités concrètes », a commenté Andrew Lane, PDG d’Acuity Trading. Acuity Trading a également intégré sa suite analytique à la plateforme cTrader de Spotware pour améliorer l’accès des courtiers et des traders aux outils de recherche de marché.