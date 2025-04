Volkswagen vise à renforcer son alliance stratégique avec Rivian.

Volkswagen souhaite intensifier son partenariat avec Rivian. Cette déclaration a été faite par Oliver Blume, CEO de l’entreprise basée à Wolfsburg, lors d’un entretien avec le magazine allemand Spiegel.

Avec cette collaboration, Volkswagen espère exploiter au mieux les économies d’échelle en regroupant les composants et en passant des commandes communes. « Le groupe Volkswagen peut offrir de grands avantages à un fabricant comme Rivian », a expliqué Blume.

De logiciels à la plateforme SSP

La collaboration entre Volkswagen et Rivian a débuté au milieu de l’année dernière. L’idée initiale était de combiner l’expertise en logiciel développée par la start-up américaine avec la puissance industrielle du deuxième plus grand groupe automobile au monde.

Concrètement, la création d’une coentreprise entre Volkswagen et Rivian accélérerait le développement de voitures électriques orientées logiciel qui seront construites sur la Scalable Systems Platform (SSP), prévue pour créer la prochaine génération de voitures zéro émission à Wolfsburg.

Des avantages pour Rivian

Le mariage Volkswagen-Rivian ne bénéficie pas seulement à la moitié allemande du duo. Rivian, comme l’a souligné son fondateur et CEO RJ Scaringe, a l’opportunité de s’appuyer sur le soutien d’un géant de l’automobile pour s’étendre sur d’autres marchés.

En termes de marketing et potentiellement de production, le timing est idéal. L’année dernière, Rivian a présenté de nouveaux modèles (R2 et R3) plus petits que les R1S et R1T, qui seront également lancés en Europe. Avoir un partenaire comme Volkswagen ne peut que favoriser ce processus de croissance.

Enfin, pour revenir aux derniers commentaires de Blume, la coopération pourrait s’élargir à d’autres domaines, tels que la gestion des achats et les relations avec les fournisseurs. En somme, il est envisageable qu’un seul groupe automobile puisse être créé à l’avenir, comme l’ont déjà montré des modèles tels que Stellantis ou, dans le secteur des supercars, Rimac-Bugatti.