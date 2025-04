Volkswagen Tayron : tout savoir sur le SUV à 7 places, de son prix à ses équipements

Design et Carrosserie du Volkswagen Tayron

Résolument moderne, le Volkswagen Tayron affiche un design unique, distinct de son prédécesseur, le Tiguan Allspace. Avec une longueur de 4,77 mètres, il dépasse le Tiguan de 23 cm, lui offrant une allure plus imposante. Sa carrosserie est exclusive, ne partageant aucun élément de tôle ou vitrage avec les autres modèles de la marque, un choix inhabituel dans l’industrie mais qui souligne l’engagement de Volkswagen à se démarquer. Cette exclusivité est renforcée par l’intégration de logos lumineux à l’avant et à l’arrière, une première pour la marque.

Intérieur et Technologies Innovantes

À l’intérieur, le Tayron reprend l’architecture de la planche de bord du nouveau Tiguan, intégrant une instrumentation numérique de 10,25 pouces. La version haut de gamme propose un écran tactile de 15 pouces, associé à des commandes tactiles rétroéclairées. Les finitions plus économiques ne sont pas en reste avec un écran multimédia de 12,9 pouces. Des sièges massants et un rangement pour smartphones à l’avant augmentent encore le confort.

Espaces et Confort des Passagers

Grâce à son empattement allongé de 12 cm par rapport au Tiguan, le Tayron offre plus d’espace pour les passagers du second rang. Sa banquette coulissante de 18 cm et les dossiers inclinables en font une option confortable pour les voyages. Bien que le troisième rang soit plus adapté aux enfants, il reste une configuration pratique pour les familles nombreuses.

Configurations et Capacité de Chargement

Disponible en configurations 5 et 7 places, le Tayron a optimisé la gestion de l’espace. La version 7 places, en raison de l’emplacement du réservoir et des batteries, n’est pas compatible avec l’hybridation rechargeable. Les capacités de chargement varient de 345 litres en 7 places, jusqu’à 2 090 litres en version 5 places avec les sièges rabattus.

Motorisations et Performances

Le Tayron propose une gamme étendue de motorisations. Côté puissance, il est équipé d’un moteur 1.5 eTSI micro hybride de 150 ch et de deux variantes hybrides rechargeables offrant 204 et 272 ch. Pour les longs trajets, le moteur diesel 2.0 TDI de 150 ch reste une option intéressante.

Équipements et Tarifs du Volkswagen Tayron

Les niveaux de finition varient de Life Plus à R-Line Exclusive, avec des prix débutant à 49 990 €. Chaque finition propose un ensemble d’équipements haut de gamme incluant des sièges massants, des systèmes audio avancés, ou encore des aides à la conduite sophistiquées.

Aspect Détails Carrosserie Design exclusif, logo lumineux, 4,77 m Intérieur Planche de bord du Tiguan, écran jusqu’à 15 pouces Confort Banquette coulissante, sièges massants Capacité Jusqu’à 2 090 litres (5 places) Motorisations eTSI 150 ch, Hybrides 204 et 272 ch, TDI 150 ch Prix A partir de 49 990 € Finitions Life Plus, R-Line, Elegance, R-Line Exclusive Technologies Logos lumineux, écrans tactiles, sièges massants

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

Partagez cet article avec vos amis!