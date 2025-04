Découverte en vidéo : Quelles sont les différences entre le Volkswagen Tayron, le nouveau SUV 7 places, et le Tiguan ?

Présentation du Volkswagen Tayron : Le nouveau SUV à sept places

Le Volkswagen Tayron a été récemment présenté comme le successeur officiel du Tiguan Allspace, un modèle dont la désignation ne sera plus utilisée. Avec l’introduction de ce huitième SUV dans la gamme allemande, Volkswagen se prépare à enrichir son offre avec l’arrivée du ID.2X l’année prochaine. Bien que le Tayron partage plusieurs éléments de design avec le Tiguan, il présente des différences significatives qui méritent d’être examinées de plus près.

Un design similaire mais distinct

À première vue, les deux modèles peuvent sembler assez semblables en termes de design, mais en y regardant de plus près, des détails spécifiques peuvent être remarqués, notamment au niveau des phares et des pare-chocs avant et arrière. De plus, le Tayron se distingue en étant le premier modèle Volkswagen à arborer des logos illuminés à chaque extrémité de la carrosserie, une caractéristique qui pourrait influencer les futurs designs de la gamme.

Dimensions et espace intérieur

Le Tayron se démarque par sa taille, atteignant une longueur totale de 4,79 mètres, ce qui représente 26 cm de plus que son prédécesseur. En revanche, la largeur se maintient à 1,85 mètre, et la hauteur, à 1,66 mètre. Grâce à la plateforme modulaire MQB Evo, il est possible d’accueillir une troisième rangée de sièges, bien que ce soit un peu juste pour des adultes. Notons également que cette configuration est disponible avec tous les moteurs à l’exception des modèles hybrides. En termes de capacité de chargement, le Tayron offre un espace de 345 litres à sept places, qui peut être porté à 885 litres en configurant le véhicule pour cinq occupants.

Technologie et motorisations variées

Le cockpit du Tayron ressemble de près à celui du Tiguan, avec un tableau de bord de 10,25 pouces et une écran multimédia de série de 12,9 pouces, bien qu’une version de 15 pouces soit également proposée. Le véhicule est équipé d’un système de commande circulaire inspiré du Tiguan, permettant de changer les modes de conduite, de contrôler l’ambiance intérieure et d’ajuster le volume de la musique via un système Harman/Kardon en option.

Options de motorisation et prix

Le Tayron se décline en une large gamme de motorisations, avec jusqu’à six options, dont un moteur micro-hybride eTSI, des moteurs à essence TSI, deux moteurs diesel TDI, et deux hybrides rechargeables eHybrid. Un nouveau moteur à essence, similaire à celui du Golf GTI, sera disponible à partir du troisième trimestre. Notons que 44% des clients ont déjà opté pour le moteur eTSI de 150 CV sur les premières commandes. Concernant le prix, le Tayron débute à 48 160 euros, soit une différence de plus de 3 000 euros par rapport au Tiguan dans une configuration similaire.

Pour des informations plus détaillées sur le Volkswagen Tayron, une analyse complète a été publiée récemment.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

Partagez cet article avec vos amis!