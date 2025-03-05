Premières images de l’Alpine A390 : un SUV au style sportif qui rivalise avec le Cupra Tavascan.

Présentation de l’Alpine A390 : un nouveau crossover sportive

Alpine, la marque de voitures de sport française, dévoile les premières images officielles de son modèle A390, qui s’inscrit dans sa feuille de route ambitieuse. Prévu pour rivaliser avec le Cupra Tavascan, ce véhicule combine design sportif et praticité, tout en étant soumis à des tests rigoureux pour assurer ses performances.

Des tests rigoureux pour garantir la performance

L’Alpine A390, actuellement en phase de tests hivernaux, subit des conditions extrêmes pour attester de sa durabilité et de sa fiabilité. Selon la marque, le véhicule a été testé dans des températures allant jusqu’à -40 degrés, sur des routes enneigées et des lacs gelés, validant ainsi ses capacités de performance.

En Laponie, les ingénieurs ont profité de ces conditions difficiles pour peaufiner plusieurs technologies cruciales qui équiperont le futur modèle. Parmi celles-ci, on trouve le réglage de ses trois moteurs électriques ainsi que l’Active Torque Vectoring, un système de répartition de couple. Le modèle bénéficiera également de plusieurs modes de conduite, dont le mode « Track », qui a déjà été confirmé.

Détails de conception et dimensions

Décrit comme « sportif et authentique » par la marque, l’Alpine A390 mesure 4,61 mètres de long, 1,53 mètre de haut et 1,88 mètre de large, offrant une habitabilité supérieure. Pour comparaison, le Cupra Tavascan, son principal concurrent, mesure 3 cm de moins en longueur tout en étant légèrement plus large et moins élevé.

Le design de l’A390 s’inspire étroitement du prototype A390_β présenté au dernier Salon de Paris, avec 70 % de ses traits transférés au modèle de série. Un nouveau système d’éclairage inclut une bande lumineuse à l’avant, soulignée par des éléments latéraux qui s’illuminent, une esthétique intégrant l’inspiration des comètes.

Une touche sportive à l’intérieur

À l’intérieur, l’A390 ne déçoit pas. Bien que beaucoup d’éléments restent à découvrir lors de sa présentation officielle, il est confirmé qu’il accueillera un volant de style sportif en cuir Nappa, avec une base plate et un indicateur central conçu pour évoquer les courses automobiles. Le tableau de bord intégrera également des commandes inspirées des voitures de Formule 1 pour un contrôle optimal des performances.

La présentation officielle de l’Alpine A390 est prévue le 27 mai, en pleine célébration du 70ème anniversaire de la marque. En plus d’une accélération comparable à celle de l’A110 R, le modèle sera assemblé en France, à Dieppe, avec des moteurs fabriqués à Cléon. Avec un système audio développé par Devialet et des pneus Michelin spécifiques, l’Alpine A390 promet d’être un véritable concentré de technologie et de performance.