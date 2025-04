Les fenêtres à manivelle font leur grand retour sur le marché automobile américain. Après l’arrêt de la dernière voiture particulière équipée de cette caractéristique l’an passé, les consommateurs pourront de nouveau se procurer un véhicule à vitres manuelles grâce à la startup Slate et son incroyable camion électrique à bas prix. Sommaire Toggle Le Slate Truck : un modèle unique minimaliste

Un retour en force des manivelles Le Slate Truck : un modèle unique minimaliste Le Slate Truck, présenté jeudi soir, est offert dans une seule configuration pour maintenir les coûts de production à un minimum. Doté de roues en acier, d’un moteur électrique unique et, surtout, d’un système de manivelle permettant de descendre manuellement les fenêtres, ce véhicule semble ne pas proposer de moteur pour fenêtres électriques en option. Un retour en force des manivelles Il s’agit de la première fois depuis septembre 2024 que les fenêtres à manivelle sont disponibles sur une voiture de passager aux États-Unis, lorsque Jeep a finalement abandonné ce système sur les modèles de base Wrangler et Gladiator, optant pour des serrures et des fenêtres électriques. Pendant des décennies, les fenêtres à manivelle étaient typiques des voitures économiques, symbolisant la simplicité et l’efficacité des coûts. Il y a seulement dix ans, des modèles abordables comme la Ford Fiesta et la Kia Rio en étaient encore équipés. Lire aussi Le Torsen Différentiel : Tout ce que vous devez savoir sur ses atouts incontournables. Avec une benne de cinq pieds, une capacité de charge de 1 433 livres, une capacité de remorquage de 1 000 livres et une autonomie de 150 miles, le Slate Truck se positionne comme un véhicule utilitaire ultra-chéap. Grâce à des incitations fédérales, la société promet un prix de départ inférieur à 20 000 dollars, un chiffre presque incroyable compte tenu des prix actuels. Cette caractéristique de fenêtres à manivelle est peut-être plus symbolique que pratique. Elle nous rappelle une époque où les choses étaient plus simples, directes et abordables – exactement l’émotion que Slate espère faire ressentir aux acheteurs. Reste désormais à la société de mettre son produit sur le marché.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Lire aussi Une enquête lancée concernant 150 000 véhicules Stellantis présentant un risque de panne moteur en pleine conduite Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

