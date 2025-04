À la découverte du Kia Niro : un SUV spacieux au design séduisant et polyvalent.

Présentation du Kia Niro 2023 : une nouvelle ère pour le SUV asiatique

Le Kia Niro, lancé en 2017, a marqué l’histoire de la marque coréenne en étant le premier modèle à offrir trois types de motorisations dans un seul et même véhicule. En 2023, il revient avec un design audacieux et des caractéristiques modernisées. Dans cet article, nous vous proposons une analyse détaillée de ce SUV qui connaît un grand succès sur le marché.

Un design audacieux et moderne

Le Kia Niro de seconde génération se distingue par ses lignes contemporaines et ses équipements innovants. Les nouvelles optiques, à l’avant comme à l’arrière, apportent une touche de dynamisme. De plus, le pilier C peut être personnalisé dans une teinte différente du reste de la carrosserie, renforçant ainsi son côté unique. La version testée, présentée dans un élégant finition Drive avec le pack Design (valeur de 500 euros), offre un tableau de bord moderne avec un affichage dynamique, bien que l’absence de connectivité sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto soit à signaler.

Confort et performance au rendez-vous

À l’intérieur, le Kia Niro se montre très adapté aux familles, proposant un espace généreux tant pour les jambes que pour la hauteur. Le volume du coffre est de 348 litres pour la version hybride rechargeable, tandis que les modèles hybrides et 100 % électriques dépassent les 450 litres. Sous le capot, le Niro hybride rechargeable dispose du même moteur de combustion de 1.6, développant 105 chevaux, associé à une puissance électrique de 62 kW, offrant une puissance combinée de 171 chevaux. Cette puissance se traduit par une conduite agréable et des consommations remarquables, notamment avec des chiffres atteignant les 4 litres en milieu urbain.

La batterie de 11 kWh offre une autonomie théorique de 65 km en mode électrique, suffisante pour un usage urbain, bien que cette distance diminue sur autoroute. La recharge maximale de 3,7 kW permet de remplir la batterie en un peu moins de trois heures. Le mode de conduite « Greenzone » reconnaît les zones où il est possible de circuler en mode électrique, ajoutant une dimension écologique à la conduite. Enfin, avec un prix avoisinant les 40 000 euros, le Niro hybride rechargeable reste le modèle le plus cher de la gamme, mais est éligible au dernier Plan MOVES pour inciter à l’achat de véhicules verts.

