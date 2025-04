Échangez le moteur de votre voiture télécommandée pour un V8 à l’échelle : une transformation époustouflante !

Un nouveau modèle réduit attire l’attention des passionnés de voitures et d’ingénierie. Fabriqué par Mad RC, ce moteur V8 à l’échelle 1:10 se distingue par son incroyable niveau de détail, même s’il ne fonctionne pas. Il pourrait devenir un ajout précieux pour les amateurs de modèles réduits et de voitures radiocommandées.

Un moteur V8 miniature de haute précision

Ce modèle à l’échelle 1:10, bien qu’immobile, démontre un souci du détail qui est rarement égalé dans les modèles réduits. Conçu pour s’intégrer dans des voitures radiocommandées à l’échelle 1:10, il offre une touche de réalisme inégalée. Même sans moteur fonctionnel, ce modèle est un objet de collection impressionnant.

Caractéristiques techniques impressionnantes

Le modèle, bien que dépourvu de mouvement, est équipé d’un petit moteur électrique qui simule un vilebrequin virtuel. De plus, un compresseur optionnel peut être ajouté pour des effets encore plus réalistes lorsque le modèle est branché. Les composants en plastique ne nécessitent pas de colle, mais sont maintenus ensemble par de minuscules vis et attaches.

Avec des détails impressionnants comme des alternateurs, un climatiseur, une pompe de direction assistée et de nombreux poulies, ce moteur miniature capture parfaitement le design et les finitions des véritables moteurs. Disponible en finition argent et noir ou en version à peindre, il s’adresse à de nombreux types de collectionneurs.

Le modèle à échelle réduite est proposé au prix de 109,99 $ sur le site de Stirlingkit, ou 169,99 $ avec le compresseur. Une belle opportunité pour les amateurs de modélisme !