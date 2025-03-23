Ce Mini Monster Truck RC à Moteur V-8 Offre un Son Étonnant !

Une innovation fascinante dans le monde des véhicules télécommandés : un moteur V8 miniature entièrement fonctionnel fait sensation grâce à sa performance impressionnante et son design soigné. Présenté par un passionné sur YouTube, ce projet repousse les limites de la modélisation automobile.

Un moteur V8 miniature qui impressionne

Ce projet est présenté par JohnnyQ90 sur YouTube, mettant en avant un moteur V8 Cison de 44cc fonctionnant à l’essence. Son design classique à arbre à cames pousse-culbuteur est complété par un distributeur simple, un carburateur à quatre corps, et une prise d’air imprimée en 3D. Les grosses tubulures d’échappement qui dépassent de chaque côté évoquent les véhicules classiques de NASCAR, rendant hommage à leur son inimitable.

Des caractéristiques techniques avancées

En termes de configuration, il s’agit d’un moteur refroidi par liquide, équipé d’un démarreur électrique. Les connecteurs de bougies d’allumage sont fabriqués sur mesure pour garantir de meilleures connexions électriques, et le boîtier du filtre à air est usiné en aluminium. Un embrayage personnalisé a également été mis en place pour optimiser la puissance, répondant aux exigences de la transmission intégrale permanente de la camionnette. Des figures acrobatiques comme des wheelies ne posent aucun problème, comme cela se doit avec un monster truck télécommandé.

Une esthétique remarquable et des performances impressionnantes

Une fois assemblée, la taille et l’empattement correspondent à ceux d’un camion échelle 1:10, bien que le moteur soit considéré comme une échelle de 1:6. La carrosserie, un classique Chevy Stepside, est dotée de feux fonctionnels à l’avant et à l’arrière. Un petit alternateur sur le moteur alimente les systèmes électriques à bord, bien que des batteries soient toujours nécessaires.

Des performances à couper le souffle

En action, ce modèle est tout simplement captivant. Le moteur dégage un rugissement V8 distinct qui, à des régimes élevés, se transforme en un cri caractéristique de course à la NASCAR. Bien que la puissance exacte ne soit pas connue, le camion semble très rapide lors de la démonstration. Toutefois, un souci de rapport de transmission a été constaté, rendant le camion limité en régime moteur, et des améliorations futures concernant la transmission pourraient être à l’ordre du jour.

Le moteur à lui seul est proposé à environ 2 000 dollars, hors coût des servo-moteurs, des roues, des composants de châssis et de l’équipement radio. De plus, toutes les pièces fabriquées sur mesure en aluminium ajoutent une valeur inestimable. Après avoir visionné la vidéo et entendu le bruit puissant de ce petit camion, il est clair que chaque centime en vaut la peine.