Le PDG de Nissan pourrait démissionner dès la semaine prochaine.

Contexte actuel de Nissan

Nissan traverse une période difficile. La semaine prochaine, l’entreprise pourrait accueillir un nouveau leader pour donner un coup de fouet à sa relance. D’après un rapport, le PDG Makoto Uchida pourrait quitter son poste dès la semaine prochaine lorsque le conseil d’administration désignera son successeur. Le comité de nomination de la société s’est réuni le 6 mars pour sélectionner un candidat.

Rumeurs de départ et futur incertain

Les rumeurs concernant le départ d’Uchida ont commencé à circuler après l’effondrement d’un accord de fusion avec Honda. Selon un rapport du Nikkei Business, la sortie d’Uchida pourrait également raviver les discussions avec Honda. Une source a confié à la publication : « … la discussion se poursuivra dans le sens de l’acceptation de l’investissement de Honda. » Cependant, il reste incertain que Nissan devienne une filiale, comme Honda l’avait souhaité.

Vers un changement de direction

Selon Reuters, les successeurs potentiels incluent le directeur financier de Nissan, Jérémie Papin, et le directeur de la planification, Ivan Espinosa, bien qu’aucun ne semble encore clairement préféré. Toutefois, il est peu probable que le conseil d’administration permette à Uchida de continuer dans ses fonctions actuelles.

Quoi qu’il en soit, peu importe qui dirigera Nissan la semaine prochaine, le constructeur automobile a un vaste défi à relever. La baisse des revenus, l’augmentation des coûts et la concurrence croissante mettent en doute l’avenir de Nissan. Un informateur a déclaré en novembre que la société n’avait plus que 12 à 14 mois devant elle, et même Uchida a admis que l’entreprise ne survivrait pas sans investissement extérieur.

Au cours de l’année passée, la société a pris des mesures drastiques pour corriger ses problèmes. Elle procède à des licenciements, réduit sa production mondiale et continue de chercher de nouveaux investissements et partenaires potentiels.