Il est encore possible d’acquérir une Nissan neuve équipée d’un moteur V-8 !

Le Nissan Patrol, un SUV emblématique, continue de maintenir sa place sur le marché cinq ans après le lancement de sa dernière génération. Bien qu’une nouvelle version soit déjà disponible en Amérique du Nord, l’Australie se prépare à accueillir une mise à jour finale du modèle Y62, qui arrive avec des améliorations modernes pour sa dernière année de production en 2025.

Un moteur V8 toujours présent

Bien que les tendances automobiles évoluent vers des moteurs suralimentés, le Nissan Patrol en Australie persiste avec son moteur V8. Ce moteur atmosphérique de 5,6 litres délivre une puissance de 400 chevaux et un couple de 413 lb-pi (560 Nm). Pour les amateurs de performances, une version Nismo a été proposée au Moyen-Orient, où la puissance a été rehaussée à 428 chevaux.

Technologie et confort modernisés

Pour son ultime apparition en Australie, le Patrol Y62 sera équipé d’un système d’infodivertissement de 12,3 pouces avec navigation intégrée, et il offrira une connectivité sans fil pour Android Auto et Apple CarPlay. Un affichage numérique de sept pouces destiné au conducteur inclut aussi un moniteur dédié au hors-route et un chargeur sans fil pour smartphone.

Perspectives d’avenir

Il est peu probable que l’Australie voie la prochaine génération du Patrol avant le milieu de l’année prochaine, ce qui signifie que le modèle Y62 aura atteint l’âge de 16 ans. Ce cycle de vie long n’est pas sans précédent, le précédent Y61 ayant été commercialisé de 1997 à 2023, soit 26 ans.