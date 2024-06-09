Grand Prix du Canada 2024 : Mercedes décroche la pole position, ne manquez pas la grille de départ complète !

Amateurs de vitesse et de frissons, attachez vos ceintures ! Le Grand Prix du Canada 2024 s’annonce déjà électrique. Dans une volte-face qui a laissé tous les pronostics dans le rétroviseur, Mercedes vient de décrocher la pole position, promettant une course palpitante sur le circuit Gilles-Villeneuve. Préparez-vous à vivre chaque virage et chaque dépassement en direct. Ne manquez pas notre détail complet de la grille de départ. Les moteurs vrombissent déjà d’impatience, la compétition va être féroce !

Un Retour Flamboyant pour Mercedes

Marc Dupont, toujours à l’affût des sensations fortes du monde de la Formule 1, vous amène au cœur de l’action au Grand Prix du Canada 2025. À Montréal, un pilote en particulier a fait vibrer les fans : George Russell de Mercedes. Grâce à un tour bluffant de rapidité, Russell a décroché la pole position, marquant un tournant spectaculaire puisque c’est la première fois depuis le Grand Prix de Hongrie 2023 que Mercedes s’empare de la tête de la grille.

L’excitation était palpable alors que Russell, en battant Max Verstappen de Red Bull, lui et son véhicule argenté n’ont laissé aucun doute sur le renouveau impressionnant de l’équipe. Clin d’œil au destin, les deux pilotes ont terminé avec le même chrono époustouflant de 1’12″000, mais c’est Russell qui a brillé plus tôt dans la séance, lui donnant ainsi l’avantage crucial.

Les Mclaren N’ont Rien Lâché

La concurrence était, elle aussi, loin de se laisser distancer. Les voitures de McLaren, avec Lando Norris et Oscar Piastri, ont montré qu’elles n’étaient pas là pour faire de la figuration. Norris, en particulier, a épaté la galerie en arrachant une troisième place, juste derrière les deux géants du jour. Piastri, tout juste derrière, semble promettre encore beaucoup pour les courses à venir.

Un Classement Serré dans le Milieu de Tableau

L’enjeu était aussi intense plus loin dans la grille de départ. Daniel Ricciardo de Racing Bull (ex-AlphaTauri), probablement galvanisé par les critiques récentes du légendaire Jacques Villeneuve, a réussi à se frayer un chemin jusqu’en cinquième position, juste devant l’expérimenté Fernando Alonso. Hélas pour le septuple champion du monde Lewis Hamilton, il n’a pu faire mieux que septième, une position quelque peu décevante pour une icône de son calibre.

Des Déceptions Notables

Certaines attentes ont été cruellement déçues lors de ce grand rendez-vous canadien. Ferrari, une équipe habituellement redoutable, n’a pas brillé à la hauteur de sa réputation, se trouvant hors du top 10. Sergio Pérez, pour sa part, s’est vu éliminé dès la première qualification (Q1), un coup dur pour lui et son équipe de Red Bull.

Le dynamisme et la tension de ce Grand Prix du Canada 2024 ont encore une fois prouvé que la Formule 1 est un sport où tout peut changer en un instant. Les positions se suivent mais ne se ressemblent pas, et chaque course recèle son lot de surprises et de coups de théâtre. Ne manquez donc pas l’occasion de suivre ces as de la vitesse lors du prochain Grand Prix, où d’autres défis les attendent!

Un week-end sous la pluie à Montréal ça vous dit ? 🌧️



Voici le programme du Grand Prix du Canada 🇨🇦#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/hyCDB2lKJN — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) June 6, 2024