Ne manquez pas la liste complète des pilotes au départ du Grand Prix d’Espagne 2024 !

Amis passionnés de vitesse et de frissons, accrochez vos ceintures ! La saison de Formule 1 bat son plein et le circuit espagnol s’apprête à enflammer les esprits. Pour ne rien manquer de l’action qui s’annonce, découvrez sans plus tarder la liste complète des pilotes qui prendront le départ du Grand Prix d’Espagne 2024. Des noms familiers, des talents émergents et peut-être quelques surprises vous attendent. Prêts à vivre une course palpitante sous le soleil de Barcelone ? Restez avec nous pour tous les détails !

La Grille de Départ Détaillee

Préparez-vous pour une course palpitante! Le Grand Prix d’Espagne 2024 promet des frissons dès le feu vert, avec une grille de départ regorgeant de talents. En tête, attachez vos ceintures pour un duel épique entre des noms bien connus.

Éclipsant tous ses rivaux lors des phases de qualification, Lando Norris de chez McLaren a décroché la convoitée pole position. Juste derrière lui, prêt à donner le maximum, Max Verstappen pour Red Bull se place en deuxième position, suivi de près par le champion expérimenté, Lewis Hamilton de Mercedes, qui complète le top 3.

Les Surprise et les Enjeux

Derrière ce trio de tête, nous observerons des manœuvres stratégiques des équipes cherchant à optimiser chaque seconde. Les flèches d’argent de Mercedes montrent un revirement spectaculaire avec George Russell au volant, qui s’aligne quatrième juste derrière son coéquipier. Les prétendants de Ferrari, malgré plusieurs mises à niveau, affichent des positions légèrement décevantes avec Charles Leclerc et Carlos Sainz en cinquième et sixième positions respectivement.

Ne sous-estimez pas les Alpine, qui ont fait leur grand retour dans le top 10. Pierre Gasly et Esteban Ocon ont montré de solides performances, permettant à leur équipe de retrouver des couleurs compétitives.

Les Attentes de la Course

L’ambiance est à la tension mais aussi à l’excitation, car chaque pilote et chaque équipe ajustera ses stratégies pour tirer le meilleur parti des 66 tours du circuit de Barcelone. Avec des changements possibles selon la météo et les dynamiques de course, rien n’est joué d’avance.

Voici la liste complète des partants, pour que vous puissiez suivre vos favoris dès le départ:

1. Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren 2. Max Verstappen, Red Bull

Max Verstappen, Red Bull 3. Lewis Hamilton, Mercedes

Lewis Hamilton, Mercedes 4. George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes 5. Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari 6. Carlos Sainz, Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari 7. Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine 8. Sergio Pérez, Red Bull

Sergio Pérez, Red Bull 9. Esteban Ocon, Alpine

Esteban Ocon, Alpine 10. Oscar Piastri, McLaren

Et d’autres pilotes de talents tels que Fernando Alonso et Valtteri Bottas qui partiront respectivement en 11ème et 12ème positions.

Cette course est imprévisible, vibrante et il y aura beaucoup à discuter. Alors restez à l’écoute pour ne rien manquer du spectacle combustion de ce Grand Prix, car chaque virage, chaque dépassement peut faire basculer le classement! Bonne course à tous!

