Des clichés espion révèlent la nouvelle Altima, un espoir pour Nissan.

La Nissan Altima pourrait avoir un avenir encore prometteur, malgré les rumeurs de son retrait. Des photographes espions ont surpris un modèle camouflé aux alentours du siège de Nissan dans le Michigan, ce qui soulève des questions sur la prochaine génération de cette berline.

Des informations surprenantes sur l’Altima

Les rumeurs concernant la fin imminente de la Nissan Altima persistent depuis quelque temps, mais de nouvelles observations suggèrent que la berline pourrait être de retour. Des photographes espions ont capturé des images d’une Altima camouflée, ce qui indique que des développements sont en cours chez Nissan. Bien que la marque n’ait pas confirmé officiellement l’avenir de l’Altima, l’évident manque de champion de segment est de notoriété publique, surtout après l’arrêt de la Maxima.

Analyse des prototypes aperçus

Les images de la voiture sur les routes mettent en lumière une possible continuité du design de l’Altima. Un photographe a noté que ce prototype est remorqué avec un modèle actuel, renforçant l’idée qu’il s’agit d’une nouvelle génération. Des similitudes peuvent être observées dans les courbes de carrosserie, notamment celles des ailes avant.

Une évolution du design

Nissan semble aussi s’inspirer du dernier Murano, surtout à l’avant du véhicule. Les phares sont plus petits que ceux du modèle actuel et se raccordent à une barre fine qui traverse la largeur de la façade. Ce nouveau style suggère une séparation dans le design, similaire à celui du Murano, avec une calandre plus petite sous cette barre.

Un avenir incertain mais prometteur

Dans un contexte où l’Altima est restée le deuxième véhicule le plus vendu de Nissan en 2024, la nécessité de relancer un nouveau modèle devient pressante. À l’heure actuelle, le manque de modèles performants pourrait forcer la marque à mettre en lumière une nouvelle génération. Quand pourrons-nous nous attendre à un lancement officiel ? Les rumeurs laissaient penser à 2026, mais les spéculations sur une présentation plus précoce sont en cours, peut-être d’ici la fin de cette année.

Photo par : KGP Photography