Au volant du nouveau Volkswagen Caddy eHybrid : le monospace hybride rechargeable qui redéfinit la compétition.

Le Volkswagen Caddy eHybrid : Une Réponse pour les Familles en Quête de Mobilité Durable

Avec l’arrivée du Volkswagen Caddy eHybrid, le marché des véhicules hybrides rechargeables s’élargit, répondant ainsi aux besoins d’un public en quête de monospaces à sept places. Ce nouveau modèle se positionne comme une alternative à la Ford Tourneo Custom, en attirant particulièrement les familles et les professionnels grâce à sa polyvalence et son prix compétitif.

Un Design et des Caractéristiques Pratiques

Le Volkswagen Caddy eHybrid se distingue par son format compact, sans modifications esthétiques significatives par rapport à ses variantes traditionnelles. Disponible en version passagers comme en version Cargo destinée aux professionnels, ce monospace offre une grande flexibilité. Deux niveaux de finition sont proposés : Origin et Outdoor. À l’extérieur, le logo identificatif du modèle eHybrid se trouve sur la porte arrière, tandis que la prise de charge est judicieusement positionnée sur l’aile avant gauche. En termes de performances de recharge, le Caddy eHybrid accepte jusqu’à 11 kW en courant alternatif (avec un temps de charge de 2,5 heures pour une recharge complète) et 50 kW en courant continu (26 minutes pour atteindre 80%).

Un Intérieur Pensé pour le Confort et l’Efficacité

À l’intérieur, le Caddy eHybrid présente peu de changements notables, si ce n’est des équipements spécifiques tels que des indicateurs de consommation électrique sur le tableau de bord digital. En activant le mode « E-Mode », le conducteur peut circuler uniquement en utilisant le moteur électrique, contribuant ainsi à une conduite sans émissions. Alternativement, le mode « Hybrid » optimise automatiquement la consommation de carburant selon les conditions de conduite. Le modèle conserve la capacité de charge de ses déclinaisons précédentes, permettant l’ajout facultatif de jusqu’à sept sièges.

Performances et Dynamique de Conduite

Le Caddy eHybrid est propulsé par un moteur 1.5 TSI de 116 ch associé à un moteur électrique équivalent de 85 kW. La puissance combinée de 150 ch et un couple de 350 Nm sont gérés par une boîte automatique DSG à six vitesses. Avec une batterie de 19,7 kWh, ce modèle offre une autonomie électrique pouvant atteindre 122 kilomètres, complétée par un réservoir de 32,5 litres de carburant permettant de parcourir jusqu’à 630 kilomètres sans faire le plein.

Conclusion : Un Choix Économique pour les Transporteurs

Lors d’une récente mise à l’épreuve, les journalistes ont eu l’opportunité de tester le Caddy eHybrid en réalisant des livraisons à Madrid. L’objectif était de compléter le parcours sans consommer de carburant. Avec un poids de 1.866 kg, le véhicule a démontré une belle agilité, tant en milieu urbain qu’à des vitesses autorisées de 120 km/h. La dynamique de conduite, soutenue par la plateforme MQB, a offert un bon ressenti, même si la modulation du frein mériterait quelques ajustements. À l’issue de cette expérience, le tableau de bord affichait encore 48 km d’autonomie électrique, témoignant de l’efficacité du Caddy eHybrid pour des utilisateurs quotidiens.

Tarifs et Concurrence Sur le Marché

En termes de prix, le Volkswagen Caddy eHybrid affiche un tarif de départ de 35.200 euros dans sa finition Origin, tandis que la version diesel 2.0 TDI de 122 ch est proposée à 34.520 euros. Le principal concurrent du Caddy est le Ford Tourneo Connect, qui commence à 38.655 euros. Des options de financement pourraient permettre de bénéficier d’un prix réduit à environ 29.500 euros, sous réserve de l’application du Plan MOVES III.