Mercedes Prend Position sur le Design de l’EQS : ‘Un Style Résolument Avant-Gardiste’

Mercedes, célèbre marque allemande, a pris conscience des critiques concernant le design controversé de sa gamme électrique EQ. Pour répondre aux attentes de ses clients, le constructeur a décidé de modifier l’apparence de ses véhicules électriques afin qu’ils ressemblent davantage à des voitures à moteur à combustion. Malgré les polémiques, la marque défend le style de ses modèles, en particulier celui de l’EQS, présenté comme « volontaire et très progressif ».

Un design controversé pour l’EQS

Dans une interview accordée à ABC News, Gorden Wagener, le responsable du design de la marque, a expliqué que l’EQS n’était pas destiné à la clientèle traditionnelle de la Classe S. Il s’adresse plutôt aux consommateurs en quête d’une alternative au style habituel des véhicules phares à essence. Avec un coefficient de traînée impressionnant de seulement 0,20 cd, Wagener estime que l’EQS ressemble déjà à une voiture du futur. Cependant, il reconnait que le client type de la Classe S pourrait ne pas apprécier ce nouveau design.

Wagener a souligné que l’une des difficultés avec les véhicules électriques réside dans la perception du client. « Le client les voit comme un appareil électronique, tandis que les voitures à combustion sont encore perçues comme une montre Chrono – beaucoup plus durables », a-t-il déclaré. Contrairement à Mercedes, son concurrent bavarois BMW a réussi à vendre plus de véhicules électriques que Mercedes et Audi combinés, avec 368 523 unités écoulées en 2024, soit une augmentation de 11,6 % par rapport à l’année précédente. En revanche, les ventes de véhicules électriques de Mercedes ont chuté de 23 % pour atteindre 185 100 unités, tandis qu’Audi a connu une baisse de 8 %, avec 164 000 véhicules vendus.

Une stratégie révisée pour l’avenir

Face à ce bilan, Mercedes prévoit de fusionner sa gamme EQ avec ses modèles à essence, diesel et hybrides rechargeables. Le terme « EQ » continuera d’être utilisé, mais à la fin du nom du véhicule plutôt qu’au début. Les modèles entièrement électriques porteront l’indication « EQ Technology », tandis que les hybrides rechargeables utiliseront le suffixe « EQ Hybrid Technology ». Cette stratégie devrait s’accompagner du lancement de 17 nouveaux modèles électriques, y compris des performances de la branche AMG, d’ici la fin de 2027.

Par ailleurs, une version plus petite de la G-Class est en projet, probablement sous forme électrique, et l’objectif que la marque devienne un acteur principal dans le domaine des véhicules électriques d’ici 2030 est désormais abandonné. Mercedes vise désormais à ce que les PHEVs et les EVs représentent 50 % de ses ventes annuelles d’ici la fin de la décennie.