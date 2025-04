Décryptage des moteurs du développement du marché électrique en Espagne et de ses acteurs majeurs.

Le marché des voitures électriques en pleine croissance en Espagne

Les dernières données sur les ventes de voitures montrent une nette tendance à la hausse des véhicules électriques en Espagne. Avec des marques affichant des prévisions optimistes pour 2025, les chiffres promettent une véritable révolution dans ce secteur.

Une progression significative des ventes

En mars dernier, les ventes de voitures électriques ont connu une hausse spectaculaire de 93 %, avec l’enregistrement de 8 101 unités vendues. Pour le premier trimestre de l’année, cette tendance se traduit par une augmentation de 68,94 %, soit un total de 19 225 véhicules, permettant aux voitures électriques d’atteindre une part de marché approchant les 7 %, contre moins de 5 % il y a peu.

Les moteurs de ce changement

Cette dynamique ne doit rien au hasard. De plus en plus de consommateurs considèrent les modèles électriques comme une alternative viable, notamment en raison des économies de carburant qu’ils permettent, même en chargeant à des bornes publiques. Par ailleurs, l’augmentation de l’offre sur le marché, avec des options plus accessibles financièrement, joue un rôle crucial. C’est le cas de Kia, qui, avec l’introduction de l’EV3, a vu ses ventes augmenter grâce à ses modèles précédents tels que l’e-Niro et l’EV6, consolidant ainsi sa position parmi les leaders du marché électrique.

Infrastructure de recharge en expansion

Selon les dernières informations provenant d’Anfac, le nombre de bornes de recharge publiques a augmenté de 32 % en 2024, atteignant un total de 38 725 installations. L’augmentation continue de cette infrastructure est cruciale pour faciliter l’adoption des véhicules électriques. De plus, le renouvellement du Plan MOVES par le gouvernement, qui inclut des réductions fiscales pour l’achat de ces véhicules, devrait inciter encore davantage de consommateurs à franchir le cap de l’achat électrique.

Les acteurs clés du marché

Parmi les modèles qui se démarquent, l’EV3 de Kia s’est imposé grâce à sa compacité et à son intérieur spacieux, faisant de lui le second véhicule électrique le plus vendu de l’année avec 1 292 unités immatriculées. D’autres marques telles que Citroën, Cupra, Dacia et Hyundai ont également vu leurs ventes exploser, doublant leur part de marché par rapport à l’année précédente.

Vers un avenir prometteur

Avec des ventes de voitures électriques en hausse même sans le soutien du Plan MOVES, les prévisions pour les mois à venir sont encourageantes. On s’attend à ce que le marché dépasse les 7 % de part d’ici la fin de l’année, et potentiellement frôle les 10 % d’ici fin 2025. Les marques continuent de développer de nouveaux modèles électriques, et l’amélioration de l’écosystème de recharge soutiendra cette tendance.

