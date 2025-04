Ventes de véhicules électriques en 2025 : GM en tête, Tesla en recul.

Les résultats des ventes du premier trimestre sont en train d’être publiés et, pour la plupart des fabricants, la situation semble s’améliorer. Cependant, le marché des véhicules électriques présente des résultats mitigés. Découvrez les performances des différents acteurs sur ce marché en pleine évolution.

Performance des principaux fabricants

Les ventes de Tesla ont chuté de 13 %, avec 336 681 véhicules livrés au cours des trois premiers mois de 2025. Rivian a quant à elle reporté la livraison de 8 640 véhicules, soit une baisse de 36 %. En revanche, General Motors a enregistré une augmentation de 94 % de ses ventes de véhicules électriques, atteignant 31 887 unités écoulées.

Analyse par marque

Chez General Motors, seule la Cadillac Lyriq a vu ses ventes diminuer, affichant une baisse de 25,9 %. Toutefois, les lancements récents des modèles électriques Optiq et Escalade IQ ont largement compensé cette perte, augmentant les ventes globales de Cadillac. Tous les autres véhicules électriques de GM, y compris le GMC Hummer, ont connu une hausse de leurs ventes par rapport à l’année précédente.

Ford a également enregistré une croissance de 11,5 % de ses ventes de véhicules électriques, atteignant 22 550 unités. Les ventes du Mustang Mach-E et de l’E-Transit ont respectivement augmenté de 21 % et de 29,9 %, tandis que les ventes du F-150 Lightning ont légèrement chuté de 7,2 % avec 7 187 camionnettes électriques vendues.

Du côté de BMW, les ventes de leurs véhicules tout électrique ont connu une progression de 26,4 % avec un total de 13 585 unités vendues. Les ventes des modèles i4 et iX ont respectivement augmenté de 57 % et de 23,1 %, compensant les baisses des modèles i5 et i7.

Kia, cependant, a connu des baisses de ventes, notamment pour son modèle EV6 et EV9, les chiffres affichant des baisses de 7,9 % et 6,3 %. En revanche, le Hyundai Ioniq 5 a vu ses ventes croître de 26 %, tandis que les ventes de l’Ioniq 6 ont diminué de 9 %.

Concernant l’ensemble du marché des véhicules électriques, les marques continuent d’adapter leurs offres. Les résultats du prochain trimestre devraient donner une indication plus précise de l’impact des politiques en évolution sur ce secteur, alors que les obligations d’électrification de plus en plus poussées sont mises en place pour les années à venir.