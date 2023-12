Permis de conduire : Il devient obligatoire de le renouveler, le votre ne sera plus valide à cette date

Partagez cet article avec vos amis!

Le bon vieux permis de conduire rose en carton est sur le point de disparaître. Il sera bientôt invalidé et devra être remplacé par un nouveau format plastifié, semblable à une carte de crédit. Ce changement a été initié suite à une directive européenne datant de 2006, ayant pour objectif d’harmoniser les permis de conduire au sein de l’Union Européenne et de lutter contre la fraude et la falsification.

Les avantages du nouveau permis plastifié

Contrairement au permis cartonné qui peut facilement s’abîmer, le nouveau permis est beaucoup moins fragile. Il est également plus sécurisé puisqu’il intègre des éléments de sécurité supplémentaires, luttant contre la fraude et la falsification.

N’oublions pas la facilité de transport et de lecture. Avec un format similaire à celui d’une carte bancaire, le nouveau permis se range aisément dans un portefeuille et peut être lu rapidement en cas de contrôle routier. Il affiche toutes les informations nécessaires : photo, état civil du conducteur et catégories de permis autorisées.

Date limite pour renouveler son permis de conduire

Attention, nous vous rappelons que l’ancien permis rose ne sera bientôt plus valide. La date limite pour effectuer le renouvellement n’a pas encore été officiellement annoncée, mais nous vous conseillons de vous tenir informé des démarches à suivre pour éviter de vous retrouver avec un permis invalide.

Maintien de la prime carburant en 2024

En parallèle de ce changement de permis, la prime carburant sera reconduite en 2024. Le président de la République a annoncé la création d’une nouvelle indemnité carburant destinée aux travailleurs à revenus modestes. Voici quelques informations importantes concernant cette aide :

60% des travailleurs sont concernés : cette indemnité vise à soutenir une large part des salariés dont les revenus sont modestes.

cette indemnité vise à soutenir une large part des salariés dont les revenus sont modestes. Montant de l’aide : elle s’élève à 100€ par voiture et par an.

elle s’élève à 100€ par voiture et par an. Versement attendu en janvier : la prime devrait être versée au mois de janvier.

Liste des maladies incompatibles avec la conduite

Nous vous rappelons que certaines maladies peuvent limiter la conduite des patients, même si la France ne souhaite pas imposer un examen médical systématique pour les conducteurs les plus âgés lors du renouvellement de leur permis.

Nous soulignons que les pathologies concernées et les démarches à suivre sont disponibles auprès des organismes compétents.

Au-delà du renouvellement du permis, prendre conscience des enjeux

Le renouvellement obligatoire du permis de conduire est l’occasion de se questionner sur les enjeux liés à la sécurité routière et au respect des règles élémentaires de prudence. Rester vigilant est fondamental, notamment vis-à-vis de certaines maladies ou affections pouvant compromettre la sécurité du conducteur et des autres usagers de la route.

