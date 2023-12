Noêl : des dizaines de milliers de cadeaux déjà revendus en ligne !sur eBay

Partagez cet article avec vos amis!

Une inflation record en France incite à la revente des cadeaux

Alors que l’inflation atteint des sommets en France cette année, avec une hausse des prix estimée à 5,7 % selon l’indice des prix à la consommation harmonisé, de nombreux Français n’hésitent pas à revendre leurs cadeaux de Noël. Les annonceurs explosent en ligne pour tirer profit de cette pratique de plus en plus ancrée dans les mœurs.

Rakuten : près de 400 000 nouvelles annonces dès le matin de Noël

Dès le lendemain de Noël, au compte-rendu de la veille ou du réveillon, soit quelques heures seulement après le traditionnel déballage des cadeaux sous le sapin, la plateforme de commerce en ligne Rakuten enregistrait près de 400 000 nouvelles annonces de revente de cadeaux. Une tendance qui semble s’accélérer chaque année.

Noël: les annonces de revente de cadeaux explosent déjà sur eBayhttps://t.co/Oo8H4aVrg8 pic.twitter.com/iXkX9vto3U — BFMTV (@BFMTV) December 25, 2023

Des milliers de cadeaux sont mis en vente en ligne juste après Noël

Qu’ils aient été ouverts hier soir, à peine minuit passé, ou ce matin sous le sapin, des centaines de milliers de cadeaux connaîtront le même destin : celui d’être revendu et d’avoir rapidement un nouveau propriétaire. En particulier sur eBay ou d’autres plateformes similaires, dont TF1 Info rapporte également “des dizaines de milliers” de cadeaux déjà revendus en ligne par les Français.

Les raisons de la revente des cadeaux : envie, nécessité ou simple pratique courante ?

Inflation : Comme mentionné précédemment, l’inflation record en France pousse de nombreux ménages à trouver des moyens d’arrondir leurs fins de mois. La revente des cadeaux peut constituer une source de revenus supplémentaires. Déception : Certains cadeaux ne correspondent pas aux goûts ou aux besoins du destinataire. Plutôt que de les conserver et ne jamais les utiliser, il est préférable de les vendre pour qu’ils trouvent un propriétaire qui saura les apprécier. Doublon : Il arrive aussi qu’un même cadeau soit offert plusieurs fois à une même personne, notamment lorsqu’il s’agit d’un livre, d’un DVD ou d’un parfum très populaire au sein d’un groupe d’amis ou de proches. Dans ce cas, le doublon sera probablement vendu.

La revente des cadeaux de Noël, une habitude économique et écologique

Revendre ses cadeaux n’est pas seulement l’apanage de ceux qui cherchent à faire des économies ou à recycler leur déception. C’est aussi une pratique de plus en plus adoptée pour limiter le gaspillage et favoriser l’économie circulaire. En effet, chaque année, de nombreux objets non désirés finissent dans les poubelles at dans les décharges, alors qu’ils auraient pu servir à quelqu’un d’autre.

Quelques conseils pour réussir la revente de ses cadeaux de Noël

Prenez des photos claires et bien éclairées : Des images de bonne qualité mettront en valeur votre objet et attireront davantage l’attention des acheteurs potentiels.

Des images de bonne qualité mettront en valeur votre objet et attireront davantage l’attention des acheteurs potentiels. Décrivez précisément le produit à vendre : Mentionnez toutes les informations utiles, comme la marque, les dimensions, la couleur ou encore l’état du produit. Cela permettra aux acheteurs intéressés de savoir exactement ce qu’ils achètent.

Mentionnez toutes les informations utiles, comme la marque, les dimensions, la couleur ou encore l’état du produit. Cela permettra aux acheteurs intéressés de savoir exactement ce qu’ils achètent. Fixez un prix réaliste : Consultez les prix pratiqués par les autres vendeurs pour un produit similaire et ajustez votre prix en conséquence. N’oubliez pas que les acheteurs cherchent souvent des bonnes affaires, surtout en période de fêtes.

Consultez les prix pratiqués par les autres vendeurs pour un produit similaire et ajustez votre prix en conséquence. N’oubliez pas que les acheteurs cherchent souvent des bonnes affaires, surtout en période de fêtes. Répondez rapidement aux questions : Montrez-vous réactif et disponible pour répondre aux interrogations des potentiels acheteurs. Vous pourrez ainsi conclure la vente plus facilement et éviter les mauvaises surprises avec eux.

La revente des cadeaux de Noël est désormais une pratique courante en France, encouragée par l’inflation et l’évolution des mentalités en matière de consommation. Les plateformes en ligne sont les principaux lieux d’échange, où les annonces explosent dès le matin du 25 décembre.*

