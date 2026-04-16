Le Lancement de Naïa, expert en bien-être animal

Une marque française de soins pour animaux ouvre ses portes. Derrière naia-care.com, une approche qui ressemble davantage à un laboratoire pharmaceutique qu’à une boutique de friandises.

Vous avez probablement déjà retourné un sachet de croquettes pour lire la composition. Peut-être même comparé deux marques en rayon, cherché le pourcentage de protéines animales, fui les additifs colorants. Ce réflexe, appliquer à l’alimentation de son animal la même vigilance qu’à la sienne, a mis du temps à s’installer. Il est désormais là. Et le marché commence, lentement, à lui répondre.

Naïa Care, c’est une tentative de réponse sérieuse à cette demande. La marque lance sa boutique en ligne sur naia-care.com avec au catalogue des compléments alimentaires, des friandises aux ingrédients d’origine naturelle, des produits de mastication et une gamme cosmétique pour chiens et chats. Sur le papier, rien d’exceptionnel. Dans l’exécution, c’est autre chose.

Ce que « formulé par une experte en pharmacie animale » veut dire concrètement

La plupart des marques de compléments pour animaux affichent des noms d’actifs reconnaissables : glucosamine, oméga-3, probiotiques. La question qu’on pose rarement, c’est celle des quantités. Un complément articulaire qui contient 10 mg de glucosamine par dose n’a aucun effet mesurable. Les doses reconnues par la recherche vétérinaire tournent autour de 400 à 500 mg par jour pour un chien adulte moyen. La différence entre les deux, c’est la différence entre un ingrédient sur l’étiquette et un ingrédient qui travaille.

Naïa Care affiche ses concentrations. C’est banal dans l’industrie pharmaceutique. C’est encore rare dans le secteur des compléments pour animaux.

Les formules sont élaborées selon des processus alignés sur les standards pharmaceutiques et fabriquées en France. Les matières premières sont sourcées auprès de fournisseurs certifiés, avec une traçabilité documentée sur les actifs clés. Là aussi, ordinaire dans un laboratoire, moins commun chez une petite marque e-commerce qui démarre.

Un catalogue qui couvre large, mais pas au détriment du détail

Quatre univers dans la gamme. Les compléments alimentaires d’abord, avec des formulations pour chiens et chats pensées en tenant compte des différences biologiques réelles entre les deux espèces. Le chat est un carnivore strict dont le métabolisme ne synthétise pas la taurine : les produits qui lui sont destinés en tiennent compte.

Les friandises ensuite, pensées comme des récompenses mono-ingrédient ou fonctionnelles. Puis les masticatoires, bois de cerf, fromage de yak, oreilles naturelles, pour répondre au besoin de mâcher qui reste trop souvent négligé dans la routine quotidienne. Et enfin la gamme cosmétique, neuf références baptisées du prénom de la marque : Naïa Douceur, Naïa Éclat, Naïa Regard, Naïa Protect.

Un détail sur cette dernière gamme mérite d’être signalé. Tous les produits appliqués sur des zones que l’animal peut lécher sont formulés sans danger en cas d’ingestion accidentelle. Ça semble évident. Ce n’est pourtant pas la règle partout.

Ce que la marque ne dit pas

Parcourir naia-care.com, c’est aussi remarquer ce qui est absent. Pas de « prouvé cliniquement » sans référence vérifiable. Pas de « élimine », « traite » ou « guérit ». Les textes produits utilisent systématiquement le registre de la contribution : « aide à maintenir », « contribue à soutenir », « favorise ». Une contrainte réglementaire, certes. Mais appliquée avec une cohérence qui n’a rien d’automatique. Beaucoup de marques contournent, minimisent, jouent sur les formulations. Naïa Care a visiblement choisi d’en faire un argument plutôt qu’une contrainte à gérer.

C’est peut-être là que se joue la différence sur le long terme. Le marché du bien-être animal est encombré de lancements qui misent sur le packaging et l’accroche. Les marques qui durent sont généralement celles qui construisent leur crédibilité sur ce qu’elles refusent autant que sur ce qu’elles promettent.

Un lancement en ligne, une ambition qui ne l’est pas

Le démarrage se fait exclusivement via la boutique en ligne, expédition depuis la France. Pas de distribution physique annoncée pour l’instant. Le canal e-commerce offre ce que les linéaires refusent : de la place pour expliquer. Les fiches produits sont longues, détaillées, pédagogiques. Elles s’adressent à des propriétaires qui lisent.

C’est un pari sur un profil de client précis. Celui qui a déjà cherché la différence entre oméga-3 et oméga-6, qui s’est demandé pourquoi son chien se gratte après le bain, qui a voulu comprendre ce que « sans céréales » veut réellement dire. Pour ce profil-là, Naïa Care arrive avec des réponses plutôt qu’avec des slogans.

Pour les autres, la marque pourrait bien être un point d’entrée dans une façon différente de penser la santé animale.

→ Découvrir la gamme sur naia-care.com