Transporter son chien en voiture en toute sécurité : quelle est la loi ?

Le transport d’un chien en voiture est une situation courante, surtout lors des déplacements en vacances ou pendant les week-ends. Mais encore faut-il connaître les règles applicables pour garantir la sécurité et le bien-être de l’animal ainsi que des autres passagers du véhicule.

Sachez que le Code de la route pose un certain nombre d’obligations et d’interdictions concernant le transport des chiens en voiture. Faisons le point sur ces dispositions.

Sécurité et installation du chien dans le véhicule

La première chose à considérer est la nécessité d’assurer la sécurité du chien et des autres occupants du véhicule. Le Code de la route stipule que le conducteur doit être en mesure de maîtriser son véhicule en toutes circonstances. Les propriétaires de chiens sont tenus de prendre toutes les mesures pour éviter que leur animal ne puisse perturber la conduite.

Pour ce faire, plusieurs solutions permettent de maintenir l’animal en place et limiter ses mouvements. Notamment la cage ou caisse (idéale pour les petits chiens, devra être solidement fixée au sol) et le harnais de sécurité (adapté aux chiens de taille moyenne à grande et qui se fixe à une ceinture de sécurité existante).

Notons aussi la grille ou le filet, utilisés principalement pour séparer le coffre du reste de l’habitacle dans le cas d’un break ou d’un monospace, La laisse courte est utile également, elle s’attache à la ceinture de sécurité et permet un minimum de mouvement à l’animal.

Le poids du chien, un facteur important

Notons que le poids du chien peut influencer la méthode de transport utilisée. Par exemple, les systèmes de harnais sont généralement adaptés aux animaux pesant jusqu’à 40 kg. Si le chien pèse plus de 40 kg, nous vous conseillons de le transporter dans la partie coffre du véhicule, correctement sécurisé avec une grille ou un filet.

Législation sur le transport des chiens en voiture : quelles sanctions ?

En cas de non-respect des règles concernant le transport des animaux en voiture, les contrevenants s’exposent à des sanctions telles qu’une amende pour défaut de maîtrise du véhicule, pouvant aller jusqu’à 750 euros (contravention de 4ᵉ classe), si l’animal perturbe effectivement la conduite. Mais aussi :

Des points de permis en moins , en cas de mise en danger d’autrui par une conduite dangereuse liée à la présence de l’animal,

, en cas de mise en danger d’autrui par une conduite dangereuse liée à la présence de l’animal, Des peines complémentaires, comme un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou la suspension du permis de conduire.

Que se passe-t-il en cas d’accident ?

En cas d’accident de la route, la responsabilité du conducteur pourrait être engagée si l’animal n’était pas correctement attaché ou sécurisé. Cela peut entraîner une réduction, voire une annulation de l’indemnisation par l’assurance. Nous vous recommandons de veiller à ce que votre chien soit toujours bien installé et sécurisé lors des déplacements en voiture.

Peut-on transporter tous les chiens sans restriction ?

Certaines races de chiens sont soumises à une réglementation spécifique quant à leur transport en véhicule. Les chiens de 1re catégorie, soit les chiens dits “d’attaque“, comme le pitbull, ne peuvent pas être transportés par leurs propriétaires. Ils doivent obligatoirement être placés sous la garde d’un professionnel habilité (transporteur agréé par exemple),

Quant aux chiens de 2e catégorie, soit les chiens dits “de garde et de défense“, comme le rottweiler, doivent être muselés et tenus en laisse lorsqu’ils sont transportés en voiture. Leur maître doit aussi disposer d’une autorisation préfectorale pour détenir et transporter un tel animal.

Nous vous rappelons l’importance d’éviter d’exposer votre chien à des conditions extrêmes lors des trajets en voiture, par exemple en cas de chaleur intense, où l’animal peut rapidement souffrir voire mourir d’un coup de chaleur.

