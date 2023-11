Le budget étudiant : astuces pour gérer vos finances pendant vos études.

Pour bien gérer votre budget, la première étape est de planifier vos dépenses. Établir un budget mensuel qui prend en compte l’ensemble des coûts fixes (loyer, téléphone, assurance) et variables (alimentation, transport, sorties) est fondamental.

Une fois ce budget établi, nous vous conseillons de le suivre le plus rigoureusement possible afin de ne pas vous laisser déborder.

Les meilleures applications pour gérer son temps et son argent

La vie d’étudiant peut être compliquée entre les cours, les examens et la gestion de son budget. Pour vous faciliter la tâche, plusieurs applications existent pour mieux gérer votre temps et votre argent. Avec ces outils, vous pourrez planifier vos journées, suivre vos dépenses et même économiser pour les fins de mois difficiles.

Pour la gestion du temps, nous vous recommandons Trello, Google Calendar, Todoist. Pour le suivi des dépenses, nous vous recommandons Bankin’, Linxo, Mint. Pour les économies et investissements, nous vous recommandons YNAB, Robinhood, Stash.

Penser aux aides financières et aux alternatives pour réduire ses coûts

Si votre budget est serré, pensez à vérifier si vous êtes éligible à certaines aides financières ou bourses d’études. Des solutions peuvent aussi être envisagées pour réduire vos coûts dont le partage de logement : la colocation peut permettre de réduire considérablement le coût du loyer.

Le covoiturage ou transport en commun sont parfois moins coûteux que de se déplacer en voiture, notamment au vu des frais d’essence et d’assurance qui ne font qu’augmenter. Pensez à profiter des nombreuses réductions et avantages offerts aux étudiants pour aller au cinéma, au théâtre ou dans les musées à moindre coût.

Optez pour les achats groupés ! Certaines applications permettent d’obtenir des réductions sur les achats alimentaires en se regroupant avec d’autres personnes. Et n’hésitez pas à opter pour les emplois étudiants : travailler quelques heures par semaine peut être une solution pour équilibrer votre budget.

Créer une entreprise en tant qu’étudiant-entrepreneur

Aujourd’hui, de plus en plus d’étudiants choisissent l’entrepreneuriat dès leur parcours académique. Encouragée par la création, en 2014, du statut d’étudiant-entrepreneur en France, cette tendance a ouvert de nouvelles perspectives aux jeunes désirant combiner études supérieures et création d’entreprise.

4 ans après son instauration par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Statut National Étudiant-Entrepreneur fait le plein et affiche une hausse de près de 1 000 bénéficiaires par an 🌟🎉 https://t.co/LgGcC7aPv5 pic.twitter.com/aaGa4mfxOW — Pépite France (@PepiteFrance) March 15, 2018

Notons que le statut d’étudiant-entrepreneur permet aux étudiants de bénéficier d’une aide dans leurs démarches pour créer leur entreprise tout en poursuivant leurs études. Cela leur offre notamment un accès à des espaces de coworking et à une formation entrepreneuriale.

Gestion des comptes bancaires et cartes de crédit

Pour gérer au mieux vos finances, nous vous invitons à choisir la bonne banque et la carte de crédit adaptée à vos besoins. Nous vous conseillons de prendre en compte quelques éléments lors de cette décision, pour faire des choix avisés :

Frais bancaires : comparez les frais de tenue de compte, de virement et de retrait d’espèces entre différentes banques.

comparez les frais de tenue de compte, de virement et de retrait d’espèces entre différentes banques. Offres promotionnelles : certaines banques proposent des offres de bienvenue ou des avantages spécifiques aux étudiants, tels que des cartes de crédit gratuites ou des découverts autorisés. Ne manquez pas notre article : Quelles sont les banques les moins chères en France ?

certaines banques proposent des offres de bienvenue ou des avantages spécifiques aux étudiants, tels que des cartes de crédit gratuites ou des découverts autorisés. Ne manquez pas notre article : Quelles sont les banques les moins chères en France ? Rémunération du compte : certains établissements proposent des taux d’intérêt plus avantageux sur les comptes épargne ou les comptes courants.

certains établissements proposent des taux d’intérêt plus avantageux sur les comptes épargne ou les comptes courants. Services en ligne et applications : vérifiez la qualité et l’étendue des services en ligne et des applications mobiles proposées par chaque banque.

Pour gérer efficacement votre budget étudiant, nous vous rappelons de planifier vos dépenses, réduire vos coûts grâce à des alternatives et bénéficier de toutes les aides possibles. L’utilisation d’applications et la gestion optimale de vos comptes bancaires peuvent également faciliter cette gestion financière pendant vos études.