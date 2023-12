Climat : la dernière fois que la planète s’était autant réchauffée, c’était il y a 14 millions d’années

Partagez cet article avec vos amis!

Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

Le changement climatique est une réalité préoccupante que l’on ne peut plus ignorer. Les scientifiques ont observé que les températures mondiales n’ont jamais été aussi élevées depuis 14 millions d’années.

Ce phénomène est principalement causé par les émissions de gaz à effet de serre et entraîne divers problèmes environnementaux, tels que la fonte des glaces, la montée du niveau des mers, la désertification et les sécheresses chroniques.

Rappelons qu’en 2022, la France a enregistré la température moyenne la plus élevée depuis le début des relevés en 1900, avec une moyenne de 14,5 °C sur l’ensemble de l’année.

La hausse actuelle des températures dans un contexte historique

Au cours du Miocène, il y a 23 à 5,3 millions d’années, il y a eu un pic de réchauffement climatique comparable à celui que nous observons aujourd’hui.

Mais cette rapide évolution du climat à laquelle nous assistons aujourd’hui est sans précédent dans l’histoire de la Terre, ce qui suscite d’ailleurs des inquiétudes et entraîne même (heureusement), entre autres, une transformation du secteur automobile en raison des enjeux écologiques.

🌡️↗️↗️ Le thermomètre s'affole dans le sud-est… Des records mensuels de douceur sont battus entre #PACA et #Corse. Avec 23,8°C observé à #Cannes, il n'a jamais fait aussi doux en décembre depuis l'ouverture de la station en 1949 ! pic.twitter.com/VoY7GvDv6P — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) December 11, 2023

Les conséquences dramatiques du changement climatique

Le réchauffement climatique provoque la fonte accélérée des glaces des pôles. La diminution rapide de la couverture glaciaire a des impacts profonds sur le reste du système climatique et entraîne une montée du niveau des océans, menaçant les villes côtières et les populations vivant sur des îles ou dans des régions basses.

Les variations de température affectent également les précipitations, causant de longues périodes de sécheresse et une augmentation de la désertification. Les sols perdent leur fertilité, rendant l’agriculture toujours plus difficile et menaçant la sécurité alimentaire mondiale.

L’urgence d’agir pour limiter le réchauffement climatique

Face à ce constat alarmant, inverser la tendance en adoptant des mesures drastiques est fondamental pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre.

L’accord de Paris, signé lors de la COP21 en 2015, a fixé un objectif de contenir le réchauffement de la planète à 1,5 °C par rapport à l’ère pré-industrielle. Malheureusement, cet objectif est loin d’être atteint et les négociations internationales continuent à chercher des solutions pour lutter contre cette crise environnementale sans précédent.

Notons que parmi les engagements internationaux pour lutter contre le réchauffement climatique :

COP21 : Accord de Paris visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à maintenir l’augmentation des températures bien en dessous de 2 °C.

Accord de Paris visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à maintenir l’augmentation des températures bien en dessous de 2 °C. COP26 : Adoption du Glasgow Climate Pact, un accord pour renforcer l’ambition climatique et intensifier les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Des actions concrètes pour réduire notre impact environnemental

Pour préserver notre planète, nous devons prendre des mesures individuelles et collectives afin de diminuer notre empreinte carbone.

Pour diminuer notre impact sur l’environnement, nous devons encourager l’utilisation de modes de transport écologiques tels que le vélo, les transports publics et le covoiturage, réduire la consommation de viande, opter pour une alimentation locale et de saison, améliorer l’isolation de nos habitations, recourir à des sources d’énergie renouvelables, limiter le gaspillage et adopter une économie circulaire.

Les gouvernements prennent d’ailleurs de plus en plus de mesures pour promouvoir les modes de transport respectueux de l’environnement. Par exemple, certaines zones interdiront les voitures thermiques à partir de 2024, ce qui représente une mesure radicale.

En travaillant ensemble, nous pouvons encore espérer inverser la tendance et éviter que notre planète ne se transforme en scénario catastrophe. Mais nous devons agir dès maintenant et avec détermination pour limiter au maximum les impacts désastreux du réchauffement climatique.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

Partagez cet article avec vos amis!