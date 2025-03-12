Neymar sous le feu des critiques après sa présence au Carnaval de Rio malgré une blessure.

Neymar Jr. n’a pas pu empêcher l’élimination de Santos lors du Campeonato Paulista. L’ailier brésilien a regardé depuis le banc sa formation s’incliner 2-1 face à Corinthians. Neymar n’a pas joué une seule minute en raison d’un inconfort à la cuisse gauche lors de son dernier match. « Malheureusement, cela fait partie du football… Aujourd’hui, ce n’était pas possible, nous reviendrons plus forts, » a déclaré le Brésilien après la défaite de son équipe dimanche.

Ce dernier a expliqué sur ses réseaux sociaux qu’il avait commencé à ressentir des douleurs jeudi dernier. Cependant, lors du match de quart de finale le 2 mars, contre Red Bull Bragantino, Neymar avait été remplacé en raison d’un inconfort au même endroit. Cela ne l’a pas empêché d’être présent au Sambadrome de Rio le lendemain, profitant du défilé de carnaval avec des amis et coéquipiers. Cela a été mal vu par certains supporters du club. Quelques années plus tôt, alors qu’il était encore au PSG, il avait été critiqué par des fans français après avoir assisté au carnaval en raison d’une fracture au pied. L’entourage du joueur nie qu’il ait été blessé, affirmant que la blessure est survenue jeudi, lors d’une séance d’entraînement précédant la demi-finale contre Corinthians.

Un discours chargé d’émotion

Être blessé ne l’a pas empêché d’être aux côtés de ses coéquipiers lors d’un match aussi crucial. Dans une vidéo publiée par le club, le joueur apparaît visiblement touché lors du discours d’avant-match qui a eu lieu dans le vestiaire. « C’est très difficile d’être à l’écart à ce moment-là. Vous ne savez pas à quel point il est difficile d’être dans ma tête en ce moment. C’est très compliqué, » commence-t-il.

Neymar n’a pas pu se contenir et a craqué en larmes devant tous ses coéquipiers : « J’essaie de me contrôler de toutes les manières et de ne pas montrer à quel point je suis triste. Mais, si vous le pouvez, courez pour moi, s’il vous plaît. Je voulais être là avec vous et courir à vos côtés. Vous ne savez pas le désespoir que j’ai dans mon cœur. Vous ne savez pas combien je voulais jouer. »

Enfin, il a envoyé un message d’unité avant le match : « Bon match. Allons-y avec Dieu. Luttons ensemble et souvenez-vous qu’il n’y a pas de balle perdue. Courez les uns pour les autres. »