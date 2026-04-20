Neymar s’emporte contre les supporters de Santos alors que la pression monte avant la Coupe du Monde.

Neymar se retrouve une fois de plus au centre de la controverse, tant sur le terrain qu’en dehors, ces derniers jours. Evoluer à Vila Belmiro, le stade où il a grandi et est devenu une star, s’est transformé en un lieu malaisé lorsque les résultats ne sont pas en faveur de Santos.
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Neymar répond aux sifflets et suscite une nouvelle controverse
Il y a quelques jours, il a été impliqué dans une dispute avec un fan, et ce dimanche, après la défaite contre Fluminense, il a quitté le terrain sous des sifflets retentissants. Le Brésilien a réagi par un geste qui n’est pas passé inaperçu : il s’est couvert les oreilles en se dirigeant vers les vestiaires.
Une réaction qui fait le tour des réseaux sociaux
L’image a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, et le joueur n’a pas tardé à réagir. Sur son compte personnel X (Twitter), Neymar a écrit : « Le jour est enfin arrivé où je dois expliquer le fait de me gratter l’oreille ! Honnêtement, les gens vont trop loin et franchissent la limite… C’est très triste de devoir faire face à cela. Aucun être humain ne peut gérer ça. »
Cependant, son explication a été interprétée par certains comme une tentative d’éviter ses responsabilités. Les premiers sifflets à Vila Belmiro sont survenus après un rainbow flick raté, à un moment où Santos cherchait à égaliser, et se sont intensifiés au coup de sifflet final. Clairement frustré, Neymar a été le premier à quitter le terrain, laissant derrière lui un geste qui a encore enflé la colère des supporters.
De plus, le joueur a réagi à un post de TNT Sports qui comprenait la vidéo du moment, avec un message encore plus fort : « Je suis parti en me couvrant l’oreille, c’est quoi ce bordel ! Je ne peux même plus me gratter l’oreille maintenant ? Allez vous faire foutre, vous pauvre administrateur ! »
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