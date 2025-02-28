Neymar révèle avoir transmis à Lionel Messi un astuce qui a conduit à sa victoire en Coupe du Monde.

Brève anecdote au cœur des discussions footballistiques, le superstar brésilien Neymar partage une histoire inattendue concernant son ancien coéquipier du Paris Saint-Germain, Lionel Messi. Lors d’une récente apparition sur le podcast Podpah, Neymar a révélé que Messi lui avait demandé des conseils sur la manière de tirer des penalties.

Une leçon de Neymar à Messi

Neymar, reconnu pour son talent technique et son style de tir au penalty tranquille, a été surpris par la demande de Messi. « Je me suis dit, ‘Es-tu fou? Tu es Messi! Si je peux le faire, toi aussi,' » a déclaré Neymar. Bien que Messi ait un statut légendaire, Neymar a pris le temps de lui enseigner son approche, et Messi a pratiqué selon ses conseils.

Cette révélation apporte une dimension intéressante à l’amitié et à la relation professionnelle entre ces deux icônes sud-américaines, qui ont joué ensemble à Barcelone avant de se retrouver au PSG. Messi a converti de nombreux penalties cruciaux tout au long de sa carrière, et l’insight de Neymar montre que même les meilleurs joueurs continuent d’apprendre et de perfectionner leurs compétences.

L’évolution de Messi dans l’exercice des penalties

Au fil des ans, Messi a été à la fois loué et critiqué pour son bilan en matière de tirs au but. Bien qu’il ait marqué de nombreux penalties importants lors de Coupe du Monde et de matchs de Ligue des Champions, il a également manqué des tentatives clés. L’influence de Neymar a peut-être contribué à la confiance croissante de Messi sur cette phase de jeu, surtout dans ses dernières années.

En tant que deux des joueurs les plus talentueux du football moderne, le lien étroit entre Neymar et Messi dépasse le cadre du terrain. Ce détail, bien que petit, tiré de leurs séances d’entraînement, souligne l’humilité et le dévouement que même les meilleurs joueurs conservent tout au long de leur carrière.